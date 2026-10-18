L’Intrepida 2026 ad Anghiari: la ciclostorica negli scatti di Felice Rogialli

Biciclette d’epoca, maglie di altri tempi e tanta voglia di stare insieme: l’Intrepida ha riportato ad Anghiari il fascino del ciclismo di una volta. Nel centro storico di Anghiari, tra partecipanti in abbigliamento vintage, sorrisi e preparativi per la partenza, la 14ª edizione, in programma domenica 18 ottobre 2026, ha offerto una bella raccolta di scene da ricordare.

A raccontarle sono le fotografie di Felice Rogialli, che ringraziamo per averle messe a disposizione dell’Ortica. I suoi scatti fermano sia i momenti più affollati sia i dettagli e i personaggi che rendono particolare questa giornata: biciclette curate con passione, divise storiche, incontri e piccoli gesti prima di salire in sella.

Abbiamo selezionato trenta immagini per accompagnare i lettori in questo viaggio sulle due ruote. Una galleria che parla di sport, memoria e voglia di condividere una passione. Senza bisogno di cronometro: qui, almeno per una volta, conta anche godersi il panorama.

La galleria fotografica

Scorri gli scatti di Felice Rogialli: cliccando su una fotografia puoi visualizzarla ingrandita.