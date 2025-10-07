16.1 C
Le mongolfiere tornano a colorare il cielo della Valdichiana

Spettacolo nei cieli della Valdichiana con 13 equipaggi da tutta Europa per il Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025

Da mercoledì 8 a domenica 12 ottobre il Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025 all’Aviosuperficie Serristori

Spettacolo nei cieli della Valdichiana: da mercoledì 8 a domenica 12 ottobre l’Aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino ospita il Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025.

In gara 13 equipaggi provenienti da Italia, Germania, Croazia, Turchia e Inghilterra, impegnati in otto voli competitivi tra le colline toscane. La manifestazione, valida anche come seconda tappa del Campionato Italiano, mette alla prova la precisione dei piloti, che dovranno raggiungere con manovre controllate i target posizionati a terra.

Per il pubblico, venerdì e sabato pomeriggio dalle ore 15, sarà possibile provare l’emozione del volo vincolato in mongolfiera.

 Aviosuperficie Serristori, Castiglion Fiorentino (Arezzo)
 da mercoledì 8 a domenica 12 ottobre 2025

 Orari principali: voli di gara mattina e pomeriggio; voli vincolati venerdì e sabato dalle ore 15
 Partecipanti: 13 equipaggi da Italia, Germania, Croazia, Turchia, Inghilterra
 Ingresso: libero – attività promozionali e voli vincolati per il pubblico

