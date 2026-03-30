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Terrorismo, arrestato 17enne: perquisizioni anche ad Arezzo

Indagini su rete neonazista online: sequestrati manuali per armi ed esplosivi, coinvolti altri minorenni anche ad Arezzo

Redazione
By Redazione

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Un 17enne pescarese è stato arrestato con accuse legate al terrorismo, propaganda razzista e diffusione di materiale pericoloso. L’operazione, condotta dai Carabinieri, ha coinvolto Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana.

Il giovane avrebbe reperito e condiviso manuali per la costruzione di armi, esplosivi e sostanze chimiche pericolose, oltre a istruzioni per sabotaggi di servizi pubblici. Tra i contenuti anche indicazioni sulla produzione di esplosivi e armi realizzabili con stampanti 3D.

Le indagini hanno rivelato collegamenti con ambienti estremisti online di matrice neonazista e suprematista, nonché l’intenzione di compiere una strage in ambito scolastico.

Sono state effettuate sette perquisizioni nei confronti di altri minorenni coinvolti, tra cui nella provincia di Arezzo, oltre a Teramo, Perugia, Pescara e Bologna.

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