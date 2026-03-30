Ginnastica Petrarca, doppietta vincente in Serie C: la promozione in B è a un passo

Prosegue senza intoppi il cammino della Ginnastica Petrarca nel campionato nazionale di Serie C di Artistica Maschile. La squadra aretina ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella tappa disputata a Fermo, confermandosi al vertice della classifica e rafforzando le ambizioni di promozione.

Dopo due giornate, la Ginnastica Petrarca può vantare un en-plein di successi che la pone davanti alle tredici squadre provenienti da tutta Italia. Un primato solido, costruito grazie a prestazioni di alto livello che hanno evidenziato una netta superiorità tecnica nei diversi attrezzi, con un distacco significativo rispetto alla seconda classificata.

In pedana si sono alternati Christian Antonini (corpo libero, anelli, sbarra e volteggio), Mattia Boncompagni (corpo libero, anelli, volteggio, sbarra e parallele), Michael Carta (tutti gli attrezzi), Leonardo Ercolani (cavallo con maniglie), Andrea Giovannini (cavallo con maniglie e parallele) e Giulio Bartalini, completando una formazione giovane ma già competitiva. Il gruppo, allenato da Jacopo Pineschi e Anna Piazza, rappresenta il risultato di un lavoro costante nel vivaio della società.

La qualità del settore giovanile è stata confermata anche nei recenti risultati del Campionato Individuale Regionale Gold di Montevarchi, dove sono arrivati importanti piazzamenti nelle diverse categorie, a testimonianza di una crescita continua e strutturata.

Ora l’attenzione è tutta rivolta all’ultima prova in programma sabato 25 aprile a Mortara, decisiva per la promozione in Serie B. Il regolamento prevede infatti la somma dei due migliori risultati stagionali: le due vittorie già conquistate rappresentano un vantaggio concreto e mettono la Ginnastica Petrarca in una posizione privilegiata per centrare il traguardo.

Un ultimo sforzo, dunque, per trasformare una stagione fin qui perfetta in un salto di categoria che premierebbe il talento degli atleti e il lavoro dello staff.