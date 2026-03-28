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Il Team Jakini domina ai Campionati dei Balcani: tre ori a Valona

Tre atleti aretini conquistano l’oro tra kickboxing e boxe a Valona, confermando la crescita internazionale del team guidato da Nicola Sokol Jakini

Redazione
By Redazione

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Il Team Jakini firma un’impresa straordinaria ai Campionati dei Balcani, conquistando tre medaglie d’oro su tre atleti in gara. La manifestazione dilettantistica di combattimento si è svolta a Valona, in Albania, dove il collettivo aretino ha dimostrato tutta la propria qualità tecnica, preparazione e determinazione, centrando un prestigioso en-plein tra kickboxing e boxe.

Protagonisti del trionfo sono stati Sebastian Vasilocici, oro nei -65 kg della kickboxing, Francesco Merante, primo nei -70 kg della stessa disciplina, e Anton Torres, vincitore nei -60 kg della boxe. Tutti e tre gli atleti hanno superato avversari di diverse nazionalità, imponendosi nella competitiva “Classe A” e salendo sul gradino più alto del podio.

Il successo conferma la crescente dimensione internazionale del team guidato da Nicola Sokol Jakini, sempre più protagonista anche oltre i confini nazionali. Un risultato che arriva a pochi giorni da un’altra affermazione di rilievo: quella di Antonio Baiculescu, vincitore del titolo balcanico della World Kickboxing Union durante l’evento “Le stelle del ring” a Subbiano.

Con quattro titoli internazionali conquistati nel solo mese di marzo, il Team Jakini chiude un periodo estremamente positivo, consolidando la propria reputazione nel panorama degli sport da combattimento. «Questo risultato – commenta Jakini – premia il lavoro quotidiano e la crescita dei nostri atleti, rendendoci orgogliosi di rappresentare Arezzo anche a livello internazionale».

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