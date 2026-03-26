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Neve blocca autobus con 58 pellegrini: salvati dai Carabinieri a Chiusi della Verna

Intervento tempestivo dei Carabinieri dopo le forti nevicate: evacuati in sicurezza anche passeggeri anziani e fragili

Redazione
By Redazione

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Nella mattinata del 26 marzo 2026, un autobus turistico con a bordo 58 pellegrini è rimasto bloccato lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio di Chiusi della Verna, a circa quattro chilometri dal centro abitato, a causa delle intense nevicate che hanno colpito i rilievi casentinesi.

Il mezzo, diretto al Santuario Francescano della Verna, trasportava un gruppo proveniente da Sesto Fiorentino, composto in prevalenza da persone anziane, alcune con difficoltà di deambulazione.

Le abbondanti precipitazioni hanno provocato un significativo accumulo di neve sulla carreggiata, rendendo impossibile qualsiasi manovra e bloccando completamente il veicolo, nonostante l’intervento dei mezzi spazzaneve.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bibbiena che, valutata la situazione e la presenza di passeggeri fragili, hanno organizzato un’operazione di soccorso con trasferimento a staffetta. Le pattuglie hanno progressivamente evacuato i passeggeri, trasportandoli in sicurezza.

Alcuni pellegrini sono stati accompagnati a braccia dai militari fino alle auto di servizio. Tutti sono stati poi condotti presso il municipio di Chiusi della Verna, dove hanno trovato accoglienza e assistenza in attesa del ripristino della viabilità e della rimozione dell’autobus.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte, grazie alla rapidità e al coordinamento delle operazioni di soccorso.

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