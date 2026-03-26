6.5 C
Comune di Arezzo
giovedì, Marzo 26, 2026
type here...
HomeArezzo oggiArezzo si accende: la città diventa amaranto, tra passione e memoria

Arezzo si accende: la città diventa amaranto, tra passione e memoria

La passione amaranto invade le vetrine di Arezzo: tra creatività e memoria, la città si stringe attorno alla sua squadra

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

C’è qualcosa che sta succedendo ad Arezzo. Non è solo calcio, non è solo una squadra. È un battito collettivo, è un orgoglio che esce dagli stadi e invade le strade, le botteghe, le vetrine. È il Premio Vetrine Amaranto 2026, ed è già amore puro.

Presentato lo scorso 17 marzo, il concorso lanciato da Orgoglio Amaranto ha acceso la fantasia e il cuore dei commercianti: bandiere, sciarpe, cimeli… ma soprattutto anima. Perché qui non si parla di decorazioni qualsiasi, ma di dichiarazioni d’amore alla S.S. Arezzo.

E tra tutte, una vetrina ha già fatto parlare: quella dell’Occhialaio in Corso Italia. Non una semplice installazione, ma un colpo al cuore. Una rovesciata iconica, potente, eterna. Quella di Menchino Neri. Un gesto che è diventato leggenda, trasformato in arte con una dedica che pesa più di mille parole:
“Tributo ad un amico, nonché una bandiera amaranto.”

Qui non si vende solo, qui si ricorda. Qui si vive.

 UNA CITTÀ INTERA IN CAMPO

L’obiettivo è chiaro: colorare Arezzo di amaranto, creare un’atmosfera che unisca tutti, dal tifoso della curva al commerciante dietro il bancone. E la risposta? Straordinaria.

Il concorso è aperto a tutti: negozi, botteghe artigiane, locali. Basta una vetrina e tanto cuore. Le foto degli allestimenti viaggiano già verso orgoglioamaranto@gmail.com
, pronte per essere giudicate da una giuria che rappresenta la città.

In palio? Non solo premi, ma un contributo per l’abbonamento alla stagione 2026/2027. Un modo concreto per dire: questa squadra è anche tua.

PIÙ DI UN CONCORSO: È IDENTITÀ

Con il supporto delle associazioni di categoria e del Comune, questa iniziativa è molto più di una gara estetica. È un ponte tra calcio e vita quotidiana, tra passione e lavoro.

È Arezzo che si guarda allo specchio… e si vede amaranto.

PERCHÉ QUI NON SI TIFA, SI APPARTIENE

La vetrina dell’Occhialaio lo dimostra: il calcio è memoria, è amicizia, è identità. È quella rovesciata che non dimenticherai mai. È quel nome che resta inciso.

E allora sì, partecipate, decorate, sognate.
Perché ogni vetrina accesa è un coro in più.
Ogni sciarpa appesa è un pezzo di cuore.

Arezzo non guarda la partita. Arezzo la vive. Sempre.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
Neve blocca autobus con 58 pellegrini: salvati dai Carabinieri a Chiusi della Verna
Next article
Variante Corsalone, Giani: “Risorse pronte, ma servono le condizioni per partire”
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024