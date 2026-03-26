Consiglio comunale: lavori in ritardo, fondazione sotto esame e nuove opere per il 2026

Seduta intensa quella del Consiglio comunale del 26 marzo, tra interrogazioni su lavori pubblici, gestione dei servizi e nuovi investimenti.

Ad aprire il dibattito, il ritardo nei lavori del parcheggio di via del Rossellino. L’assessore Alessandro Casi ha spiegato che manca solo l’illuminazione: apertura prevista a breve, conclusione complessiva degli interventi a metà giugno.

Tra i temi caldi anche il recupero di circa 200.000 euro di canoni non versati per le Logge del Grano, su cui è intervenuto Michele Menchetti, e le richieste di manutenzione a Battifolle, con l’asfaltatura di una strada che sarà inserita nel piano 2026.

Spazio anche alle aree verdi, con interventi attesi a Giovi e Indicatore, mentre resta aperto il nodo del forno crematorio: per l’amministrazione serve un nuovo impianto da oltre un milione di euro.

Focus sulla Fondazione Guido d’Arezzo, al centro di un’interrogazione sulla trasparenza e la gestione. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha annunciato una risposta scritta, difendendo comunque l’operato dell’ente.

Capitolo a parte per la Casa dell’energia: nessuna proroga alla gestione attuale e prospettiva di un “cambio di passo”, scelta criticata dall’opposizione.

Sul fronte economico, si valutano possibili agevolazioni per i commercianti di via Marco Perennio, con riduzioni di Tari e canone patrimoniale dopo il rendiconto.

Via libera infine alle pratiche: approvati nuovi interventi nel piano opere pubbliche 2026, tra cui ponte alla Chiassa, nido Sitorni e riqualificazioni urbane, oltre alla variazione di bilancio.

Fuori aula, acceso anche il tema dei nidi: chiesto un secondo bando per i bambini nati in estate e più posti per i lattanti.