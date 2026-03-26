6.2 C
Comune di Arezzo
giovedì, Marzo 26, 2026
type here...
HomeArezzo oggiConsiglio comunale: lavori in ritardo, fondazione sotto esame e nuove opere per...

Consiglio comunale: lavori in ritardo, fondazione sotto esame e nuove opere per il 2026

Interrogazioni su cantieri, servizi e gestione degli enti; approvate nuove opere pubbliche e variazioni di bilancio

Redazione
By Redazione

-

Seduta intensa quella del Consiglio comunale del 26 marzo, tra interrogazioni su lavori pubblici, gestione dei servizi e nuovi investimenti.

Ad aprire il dibattito, il ritardo nei lavori del parcheggio di via del Rossellino. L’assessore Alessandro Casi ha spiegato che manca solo l’illuminazione: apertura prevista a breve, conclusione complessiva degli interventi a metà giugno.

Tra i temi caldi anche il recupero di circa 200.000 euro di canoni non versati per le Logge del Grano, su cui è intervenuto Michele Menchetti, e le richieste di manutenzione a Battifolle, con l’asfaltatura di una strada che sarà inserita nel piano 2026.

Spazio anche alle aree verdi, con interventi attesi a Giovi e Indicatore, mentre resta aperto il nodo del forno crematorio: per l’amministrazione serve un nuovo impianto da oltre un milione di euro.

Focus sulla Fondazione Guido d’Arezzo, al centro di un’interrogazione sulla trasparenza e la gestione. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha annunciato una risposta scritta, difendendo comunque l’operato dell’ente.

Capitolo a parte per la Casa dell’energia: nessuna proroga alla gestione attuale e prospettiva di un “cambio di passo”, scelta criticata dall’opposizione.

Sul fronte economico, si valutano possibili agevolazioni per i commercianti di via Marco Perennio, con riduzioni di Tari e canone patrimoniale dopo il rendiconto.

Via libera infine alle pratiche: approvati nuovi interventi nel piano opere pubbliche 2026, tra cui ponte alla Chiassa, nido Sitorni e riqualificazioni urbane, oltre alla variazione di bilancio.

Fuori aula, acceso anche il tema dei nidi: chiesto un secondo bando per i bambini nati in estate e più posti per i lattanti.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
Fermati. Siediti. Fai meditazione
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024