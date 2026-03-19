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Arezzo, 600 giovani atleti per il trofeo “Guido Guidelli”: 28 squadre da tutta Italia

Sold out nelle categorie Under13 e Under14 per la storica manifestazione organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, in programma dal 24 al 26 aprile

Redazione
By Redazione

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Saranno ventotto squadre e circa seicento atleti i protagonisti della quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, ha fatto registrare il tutto esaurito nelle categorie maschili Under13 e Under14, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento della pallacanestro giovanile italiana.

Il torneo vedrà la partecipazione di società provenienti da tutta la penisola, con l’obiettivo di coniugare sport, aggregazione e promozione del territorio. Le prime due giornate saranno dedicate alle fasi a gironi, ospitate in sette palazzetti tra Arezzo e la provincia, mentre la mattinata di domenica 26 aprile sarà riservata alle finali, in programma al palasport Estra “Mario d’Agata”.

Tra i momenti più attesi figura la tradizionale festa di sabato 25 aprile: a partire dalle 20.45, atleti, tecnici, dirigenti e famiglie si ritroveranno per una serata di condivisione durante la quale saranno premiate tutte le squadre partecipanti, valorizzando l’impegno di ogni giovane cestista al di là dei risultati sportivi.

Il trofeo rappresenterà anche una vetrina per i giovani dell’Under13 e dell’Under14 Tecnoil della Scuola Basket Arezzo, che avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, da Torino a Oristano, da Altamura a Spinea.

A rendere possibile l’evento è anche il rinnovato sostegno della Saima di Indicatore, azienda attiva a livello internazionale nei settori della meccanica e della sicurezza, che continua a dimostrare particolare attenzione verso lo sport e il territorio attraverso la collaborazione con il trofeo “Guidelli”.

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