Donazione multiorgano all’ospedale del Valdarno: gesto di solidarietà che ridà speranza

Un importante gesto di solidarietà è avvenuto nella notte di lunedì all’ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, dove è stato effettuato un prelievo multiorgano e multitessuto che potrà offrire nuove speranze di vita a diverse persone in attesa di trapianto.

Grazie al consenso dei familiari del donatore è stato possibile procedere all’espianto di fegato e reni, oltre al prelievo di tessuti cutanei e delle cornee. Un atto di grande generosità che ha permesso di attivare una complessa macchina organizzativa e sanitaria, coinvolgendo diverse équipe mediche.

Il prelievo del fegato è stato eseguito dall’équipe dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Per il prelievo di reni e cute è invece intervenuto un team dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, mentre le cornee sono state prelevate da una professionista dell’ospedale della Gruccia per essere successivamente inviate al Centro Conservazione Cornee “Piero Perelli” di Lucca.

«Desidero ringraziare tutto il personale di sala operatoria, del reparto di anestesia e rianimazione e tutti gli operatori e le operatrici che hanno reso possibile questa importante donazione – ha commentato il dottor Emilio Giorgio Guerra, responsabile di Anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero del Valdarno –. Si è trattato di un intervento impegnativo, il cui successo rappresenta una grande soddisfazione per tutti noi».

Sulla stessa linea anche la direttrice di presidio Patrizia Bobini, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal personale sanitario coinvolto. «Un’operazione complessa, non certo consueta per il nostro ospedale, e che ha richiesto grande impegno da parte di tutti i professionisti coinvolti. Un grande lavoro di squadra che ha consentito di dare un contributo concreto alla speranza di tante persone in attesa di trapianto. Il nostro primo ringraziamento va ai familiari della persona che ha donato, e a tutti coloro che hanno reso possibile questo gesto».

Nel ricordare il valore di questo atto di generosità, la Asl Toscana sud est sottolinea come la donazione di organi e tessuti rappresenti una scelta capace di salvare molte vite. La volontà di donare può essere espressa anche al momento del rinnovo della Carta di identità elettronica.