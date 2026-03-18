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Oh guarda un po’: a ridosso delle elezioni inaugurano pure le bocce matte e la ciclabile nuova di zecca

Tra tagli di nastri, foto e discorsi ufficiali, spunta il campo di bocce con il peso e la pista per andare in bici da Ceciliano: quando si dice il tempismo…

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Sarà una coincidenza, ma più s’avvicinano le elezioni e più fioccano inaugurazioni. E così, tra forbici, nastri e foto di rito, in città è stato inaugurato il campo di bocce “con il peso” al centro di aggregazione sociale di Pescaiola.

A tagliare il nastro l’assessore allo sport Federico Scapecchi, accompagnato da rappresentanti del Cas e della Uisp. Il tutto dentro a un progetto – spiegano dal Comune – nato per salvare e valorizzare i giochi storici aretini.

Insomma, una sorta di operazione nostalgia: perché ad Arezzo, tra un regolamento e l’altro, si è deciso di mettere pure le bocce con il peso nell’albo dei giochi storici. Tradotto per chi non mastica la materia: sono quelle bocce un po’ “birichine” che dentro hanno il piombo e quando rotolano fanno curve imprevedibili, motivo per cui qualcuno le chiama anche “bocce matte”.

Un gioco antico, dicono, risalente addirittura all’Ottocento. E che ora si vorrebbe far conoscere anche ai giovani. Magari tra una partita e l’altra senza arbitri e senza Var, dove – come da tradizione – se c’è da misurare un punto si tira fuori il metro e si risolve alla vecchia maniera.

Ma non finisce qui. Perché nello stesso giro di inaugurazioni è arrivato pure il nuovo tratto di ciclopedonale che collega Ceciliano alla città, passando vicino alla rotatoria dei Setteponti e sbucando verso il centro commerciale.

Due chilometri di pista fresca fresca, finanziata con il PNRR, che secondo l’assessore Alessandro Casi rappresenta un passo avanti per la mobilità sostenibile e per collegare meglio la frazione al resto della città.

E così, tra bocce con il piombo e biciclette sul Gavardello, Arezzo si ritrova con nuovi spazi per giocare e pedalare.

Il tutto, guarda caso, proprio mentre la politica comincia a scaldare i motori per le prossime elezioni.

Coincidenze? Può darsi.
Ma da queste parti qualcuno, con un sorriso sotto i baffi, già commenta:
“Quando si vota, anche le bocce diventano matte… e i nastri si tagliano più veloci.”

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Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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