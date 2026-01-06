Ombre sulla Città del Natale – L’Ultimo Riflesso: Arezzo respira

Capitolo 8 – Verso la fine

L’Epifania non arrivò come una festa, ma come una sospensione.

Arezzo, spogliata dal clamore dei mercanti, sembrava una città lasciata a metà di un respiro. Le luminarie non brillavano più: restavano accese senza convinzione, come occhi stanchi che non vogliono chiudersi del tutto. Un ronzio basso attraversava l’aria, non elettrico, ma profondo, simile a una vibrazione che saliva dalla pietra.

Serena Betti varcò la soglia del Padiglione degli Specchi senza sapere se fosse davvero l’ultima volta.

Dentro, l’aria era ferma, densa, come vetro colato. Non cercava risposte. Non più. Cercava la fine del riverbero.

Lo specchio restaurato era intatto. Perfetto.

Eppure non rifletteva la sala.

Nella lastra, Serena vide la città spogliata della superficie: sotto il selciato di Piazza Grande non scorreva acqua, ma una corrente scura di luce opaca, un fluido lento che pulsava come un sangue antico. Non aveva direzione, solo ritmo. Un ritmo che non apparteneva agli uomini.

«Non fissare troppo a lungo,» disse una voce alle sue spalle.

«Finiresti per riconoscerti.»

Calderoni non emerse dall’ombra: si allargò in essa, come una macchia che trova spazio. Il suo volto era stanco, consumato, più simile a un deposito che a una presenza.

«Avete costruito un mostro di luce per coprire qualcosa che non voleva essere visto,» disse Serena senza voltarsi.

«No,» rispose lui piano. «Abbiamo costruito una gabbia per la bellezza. Se la città smettesse di essere guardata, guarderebbe a sua volta. E non sapremmo reggere quello sguardo.»

Nel riflesso, Serena vide le mani dell’uomo. Non sembravano mani: erano intrecci di materia scura e riflessi, come radici che avevano imparato a imitare la forma umana.

«Ogni ciclo ha bisogno di un testimone,» continuò Calderoni. «Qualcuno che smetta di cercare per poter vedere.»

Una figura avanzò nel riflesso.Serena la riconobbe prima nel corpo che nel volto.

Il tenente Ricci era lì.

O ciò che restava di lui.

La sua pelle aveva la trasparenza del quarzo. Sotto, qualcosa scorreva lento, regolare, come pensiero mineralizzato. I suoi occhi non erano vuoti, ma pieni di una luce che non chiedeva più nulla.

«Le maree non finiscono,» disse. La sua voce non proveniva dalla bocca, ma dallo spazio tra le cose.

«Cambiano solo il punto in cui rompono.»

Il pavimento vibrò.

Non come un terremoto, ma come una risposta.

Serena sentì le pietre nere delle vie, le targhe, le lastre dimenticate, rispondere all’unisono. Erano nodi di una rete più vasta. Non una mappa. Una memoria.

La città non era un luogo.

Era un organismo che sognava attraverso di loro.

Il Padiglione si riempì di una luce senza colore. Non accecava. Svuotava.

Serena chiuse gli occhi.

Continuò a vedere.

Vide Lucia Caselli. Vide mani che avevano cercato di fermare ciò che non si può fermare, ma solo ritmare. Vide generazioni sovrapporsi come riflessi imperfetti nello stesso specchio. Vide se stessa come un punto di passaggio, non come un centro.

Quando la luce si ritirò, non rimase nulla da capire.

Aprì gli occhi.

Il Padiglione era una stanza qualunque.

Marmo, vetro, polvere. Nessuna fessura. Nessun segno. Solo l’eco lontano di qualcosa che aveva già deciso.

Fuori, l’alba tagliava il cielo con una lama pallida.

Serena camminò per la città senza fretta. Un camion delle pulizie passava. Una serranda si alzava. Un cane tirava il guinzaglio. Tutto funzionava.

In via Albergotti si fermò.

La pietra nera era ancora incastonata nella targa. Opaca. Immobile.

La sfiorò.

Non sentì nulla.

Eppure, mentre si allontanava, ebbe la sensazione precisa, non emotiva, fisica, che il gesto fosse stato registrato. Non come un segnale. Come una semplice presa d’atto.

Quella sera, dalla finestra di casa, guardò le luci accendersi. Non insieme. Una alla volta. Con cautela.

Le sembrarono più basse. Più lente.

Serena sorrise.

Non perché avesse compreso.

Ma perché non sentiva più l’urgenza di farlo.

Si sdraiò sul letto senza togliersi il cappotto. Chiuse gli occhi.

Sotto la città, qualcosa respirava.

Lentamente.

Con la pazienza delle maree.

E per la prima volta, Serena smise di ascoltare.

FINE