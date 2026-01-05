2.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Gennaio 5, 2026
type here...
HomeIn primo pianoBefana 2026, altro che dolcetti: la calza costa come ‘na bolletta

Befana 2026, altro che dolcetti: la calza costa come ‘na bolletta

Prezzi alle stelle e tradizioni care: la vecchia col naso lungo arriva, ma il regalo vero è il conto salato

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

In Toscana prezzi alle stelle: zucchero, cioccolata e carbone rincarano. Le calze già pronte? Da rapina a volto scoperto.

Un c’è nemmeno il tempo di levarsi i postumi di Capodanno che la Befana arriva… e ti presenta il conto. Altro che dolcetti e carbone simbolico: nel 2026 la vecchia col naso adunco porta soprattutto rincari, e pure belli secchi.

Secondo Federconsumatori, i prodotti tipici della calza – cioccolata, caramelle, dolciumi vari e zuccheri assortiti – costano in media il 7% in più rispetto all’anno scorso. Tradotto: meno dolci, più rosicamenti.

Ma il vero capolavoro lo fanno le calze già pronte, quelle impacchettate, colorate, coi supereroi, le principesse e le facce dei cartoni animati: +14%. Roba che manco l’oro, e dentro spesso c’è due caramelle, un cioccolatino e aria fritta.

Calze “comode”, prezzi scomodi

La gente, si sa, è pigra. E infatti le calze già confezionate continuano a vendere come il pane, nonostante costino come una rata del mutuo. Il principio è semplice: “fo prima”, anche se poi piangi alla cassa.

I cioccolatini e le tavolette fanno la loro parte col +13%, mentre caramelle e gomme oscillano tra un +3 e un +8%. Pure il carbone dolce – che dovrebbe rappresentare la punizione – aumenta del 3%. Insomma, se tu’ figliolo è stato cattivo, ora ti castighi te.

Nonostante tutto, 8 famiglie su 10 con bambini un rinunciano alla calza. Perché la Befana è sacra, anche se costa più d’un regalo di Natale. E un è roba solo da bambini: 6 toscani su 10 continuano a scambiarsi calze pure tra adulti, con libri, cianfrusaglie e pensierini vari.

La presidente di Federconsumatori Toscana conferma: si compra meno, si guarda di più al prezzo, si gira tra offerte, discount e promozioni come segugi del risparmio. Qualcuno anticipa gli acquisti, qualcun altro taglia sulle quantità, per non buttà via nulla.

 La cioccolata resta un pilastro, anche se in porzioni sempre più risicate. Meglio poco ma bono, si dice, magari con un occhio agli ingredienti e al packaging “sostenibile”, che fa meno senso di colpa mentre si spende di più.

Morale della favola?
La Befana arriva, sì…
ma invece della scopa quest’anno te tira ‘na legnata sui denti.

E il carbone, alla fine, tocca a chi paga.

Articoli correlati:

Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Saldi d’inverno: sconti gelati e portafogli con la polmonite Vespa rubata, cervello scollegato: scappa nella notte, sperona la Volante e finisce a letto… in questura Capodanno col botto… ma nel posto sbagliato: Rigutino, terra larga e cervelli stretti Multa ai poveri, carezze ai potenti: ad Arezzo la legge è come il cacio, a fettine Fiera Antiquaria, piove Governo ladro Nel Valdarno un si dorme… e i risultati si vedono: fiocchi rosa e azzurri a raffica Arezzo- la Mery delle buche, ovvero: quando piove non è acqua, è asfalto che scappa

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo- la Mery delle buche, ovvero: quando piove non è acqua, è asfalto che scappa
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024