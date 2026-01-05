3.1 C
Arezzo- la Mery delle buche, ovvero: quando piove non è acqua, è asfalto che scappa

Tra pioggia, buche e degrado urbano, la consigliera Cornacchini fa da sentinella a un’Arezzo sempre più rattoppata

In una città dove le buche non si contano più perché ormai c’hanno la residenza, c’è una figura che non molla: Mery Cornacchini, consigliera comunale, provinciale, anima combattiva di Arezzo nel Cuore e – soprattutto – incubo di buche, tombini, lampioni spenti e cassonetti straripanti.

La scena è questa: piove. Ma non una pioggina romantica, no. Piove come se il cielo avesse letto il bilancio comunale. E mentre l’acqua scende, le buche salgono. Via Gamurrini sembra la luna, via Margaritone manco Marte: crateri, avvallamenti, rappezzi messi lì “alla bell’e meglio”, tanto per tappare… finché dura. Quanto dureranno? Boh. Domanda retorica, risposta ovvia: meno di una promessa elettorale.

E qui entra in campo la Mery. Smartphone in mano, foto, post, crocette rosse manco fosse la Settimana Enigmistica del degrado urbano. “Attenzione!”, scrive. E c’ha ragione: attenzione davvero, perché se ci passi distratto ti ritrovano con la bici incastrato come l’Arca di Noè.

Ultim’ora: “il conto delle strade ko si allunga” alla mappa del disastro si aggiunge anche viale Don Minzoni, dove l’asfalto è ormai un mosaico sconnesso di buche pericolose, segnalate nelle ultime ore da Meri Cornacchini. Piove, si scava da solo e nessuno pare stupirsi più. Le foto parlano chiaro: qui non servono cronisti, basta una pozzanghera.

 

Ma le segnalazioni non finiscono mica all’asfalto. Nel gruppo Facebook AREZZO NEL CUORE – CONTRO I CIALTRONI, creato e amministrato da Mery Cornacchini, ogni giorno si sfoglia il diario del disastro: buche, sporcizia, incuria e silenzi istituzionali, con i cittadini ridotti a fare i reporter mentre qualcun altro dovrebbe fare il suo mestiere. Ecco alcune delle segnalazioni più recenti, arrivate direttamente dal fronte.

Alessandro – Villa Severi
Il parco, vanto di Arezzo per bellezza e storia, offre ormai sorprese degne di un survival game: panini avariati lasciati sulle panchine (a portata di bambini e cani), cestini straboccanti e persino una carogna d’animale gettata tra le vigne verso la Godiola. Più che manutenzione, qui servirebbe un esorcismo. Urgono controlli e cura, prima che Villa Severi venga scambiata per una discarica didattica.

Giulia – Le tartarughe
Tra fango e melma, le povere tartarughe restano dimenticate. Evidentemente anche loro non rientrano nel piano di manutenzione ordinaria… forse perché non votano.

Alberto – Dai cimiteri al Prato
Dal cimitero al Prato non c’è un tombino che non sia occluso. Tutti pronti a trasformarsi in geyser alla prima pioggia seria. Un capolavoro di ingegneria idraulica al contrario.

Marusca – Strade e fossi
Non solo tombini: margini delle strade e fossi pieni di spazzatura varia, mai puliti. Il risultato è una città sporca e trascurata, anche se qualcuno continua a raccontarla come “molto curata”. Probabilmente guarda solo le brochure.

Silvia – San Leo
Il contenitore per la raccolta delle pile di fronte ai negozi strabocca. Le pile scappano, l’attenzione un po’ meno.

Pellegrino – Piazza Guido Monaco
Lampadine spente nell’aiuola, documentate con foto. Anche l’illuminazione pubblica, a quanto pare, pratica lo sciopero silenzioso.

Carla – Ceciliano
Da marzo un lampione fuori uso lascia quattro case al buio. I residenti, stanchi di aspettare, si sono organizzati privatamente per la sicurezza. Autonomia energetica forzata, modello Medioevo 2.0.

Vitiano – Via di Mezzo
Appena terminato l’asfalto, ecco comparire una buca formato voragine, pericolosa e in continua evoluzione. Richiesto intervento urgente.
Mario propone una spiegazione alternativa: «Ci sono tante topaceche (talpe)».
Ipotesi affascinante: talpe urbanizzate o asfalto biodegradabile.

Nel frattempo
Mery Cornacchini continua a rispondere, fotografare e rilanciare. Alla fine il quadro è chiaro: ad Arezzo piove e l’asfalto scappa, le luci si spengono, i tombini tappano e i cittadini segnalano.
C’è chi governa la città e chi, armato solo di smartphone e pazienza, prova a impedirle di crollare pezzo dopo pezzo.
Il paradosso è che oggi il servizio pubblico più efficiente sembra essere un gruppo Facebook. E questo, più di ogni buca, dovrebbe far riflettere.

