-0.3 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Dicembre 31, 2025
type here...
HomeIn primo pianoCinghiali in volo ad Arezzo: nuovo sport estremo tra le scale mobili

Cinghiali in volo ad Arezzo: nuovo sport estremo tra le scale mobili

Tra centro storico e scale mobili, la fauna locale sperimenta nuove traiettorie urbane

Redazione
By Redazione

-

Altro che Ryanair e EasyJet: ad Arezzo so’ stati avvistati i primi cinghialini volanti a tratta corta, lanciatisi con elegante nonchalance dal muro che costeggia le scale mobili. Il video, divenuto virale in tempo zero (meno del tempo che ci mette un aretino a dire “Cazzo”), mostra i porcellini del bosco spiccare il balzo come se nulla fosse, tra lo stupore dei passanti e l’invidia dei piccioni.

«Un è che volavano, eh… planavano», precisa un testimone oculare con la sporta della Coop ancora in mano.
I cinghialini, secondo indiscrezioni, Volevano andare al concerto di stasera, ma senza pagare ‘l biglietto, o cercavano di scappare da quello.

Dal Comune fanno sapere che la situazione è sotto controllo: «I cinghiali ormai conoscono la città meglio dei vigili. Usano le scale mobili, rispettano i semafori (quasi) e ora pure i muri come trampolini». Intanto l’Ente Turismo valuta il nuovo slogan: “Arezzo: arte, storia e fauna che te casca addosso”.

I cinghialini, interpellati, non hanno rilasciato dichiarazioni. Uno solo, atterrando, s’è girato verso la telecamera e pare abbia grugnito: «O che pensavi? Un s’era mica Fiumicino… qui se vola basso».

E poi ce s’ha pure il coraggio de domandasse perché i cinghiali volano… questo è il risultato dei primi botti di Capodanno! Tra scoppi, petardi e cannonate pare d’esse’ in trincea, ‘un in città. I cristiani scappano, i cani tremano e i cinghiali si buttano giù dai muri come se ci fosse l’ultimo dell’anno tutti i giorni. Ma ‘n potete festeggiare diversamente? No eh, meglio fa’ decollare anche la fauna.

 

Articoli correlati:

Arezzo, cantieri e miracoli: qualcosa finisce molto resta a metà Traffico, clacson e moccoli: la classifica Inrix: qui non si scherza: chi sgasa e chi resta fermo Arezzo, città d’arte… e di cessi panoramici Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Arezzo, ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada: “Pronto soccorso in DO maggiore” Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile La cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo! Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Dalla Svizzera senza amore: auguri e addio ai lavoratori della Amom
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024