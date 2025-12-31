-0.3 C
Arezzo, il pane col Duce: croccante fuori, muffo dentro (e ‘un va mai a male)

Arezzo, tra memoria storica e superficialità quotidiana

Gianni Bufaloni
Il comunicato stampa denuncia la persistente diffusione, da parte di una nota catena di panetterie aretine, di buste del pane riportanti una citazione di Benito Mussolini, nonostante le rassicurazioni fornite già due anni fa circa la loro rimozione. L’episodio, lungi dall’essere archiviato come una svista del passato, viene interpretato come un segnale di superficialità, opportunismo o tolleranza verso simboli e messaggi incompatibili con i valori democratici e antifascisti su cui si fonda la Repubblica italiana. Alla luce dell’avvicinarsi dell’80° anniversario della nascita della Repubblica (2026), il Presidente della Sezione ANPI di Arezzo esprime forte amarezza e invita i cittadini a una riflessione consapevole sulle proprie scelte quotidiane, inclusa quella di sostenere o meno attività commerciali che minimizzano o normalizzano riferimenti al fascismo.

Oh  che c’è di nuovo? Nulla. Sempre le solite buste del pane, quelle che invece del filoncino caldo ti rifilano anche la citazione di Mussolini, colla firma bella grande, così, giusto per digerire male.
È roba vecchia, eh. Due anni fa i panettieri caddero giù dal pero: “Noi ‘un lo sapevamo”, “le buste c’erano già”, “noi di politica ‘un ce ne intendiamo”. Mancava solo: “Ce l’ha messe la Befana”.

Promisero: via, si levano, si buttano, si riciclano, si trasformano in carta igienica che almeno torna utile. E invece? Surprise: le buste son sempre lì, resistenti più del pane sciapo del giorno dopo. Altro che antifascismo: qui si parla di nostalgia a lunga conservazione.

Ora, uno si domanda:
– Hanno assunto dipendenti nuovi che, poverini, ‘un sanno né leggere né scrivere e pensano che Mussolini sia un influencer vintage?
– Oppure “buttarle via ‘un conviene”, perché la carta costa e il Duce, in fondo, “fa arredo”?
– O magari ad Arezzo qualcuno pensa che strizzare l’occhio ai nostalgici porti bene al business, tipo: prendi due filoni e ti regalano un saluto romano?

Il tutto mentre si va verso il 2026, ottant’anni della Repubblica, quella nata dalla Resistenza, mica dal forno a legna del Ventennio. E allora la cosa fa ancora più girare le pale del mulino: ignoranza, superficialità e un bel menefreghismo spalmato come la Nutella… ma senza cacao.

C’è da esser stanchi, amareggiati e anche un po’ presi per le mele. E la domanda finale è semplice, più del pane:
ma in certi negozi, ci s’andrà ancora o no?
Perché il pane serve tutti i giorni, ma mangiarselo col fascismo stampato sopra… quello, francamente, resta indigesto.

