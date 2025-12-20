9.7 C
Comune di Arezzo
sabato, Dicembre 20, 2025
Incidente stradale lungo la SR71 ad Arezzo: quattro feriti

Incidente stradale lungo la SR71 ad Arezzo: quattro feriti

Scontro tra tre veicoli sulla Strada Regionale 71, traffico in tilt e soccorsi in azione

Nella mattinata di oggi ad Arezzo, lungo la Strada Regionale 71, all’altezza del bivio per Marcena, tra le località Giovi e La Pazienza.

L’allarme è scattato alle ore 10:56 con l’attivazione del 118 della ASL Toscana Sud Est per un sinistro che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Emergenza Sanitaria, i Vigili del Fuoco di Arezzo – Sede Centrale, la Polizia Municipale e le forze dell’ordine.

All’arrivo dei soccorsi, tutti e tre gli occupanti dei mezzi erano già fuori dai veicoli e sono stati presi in carico dal personale sanitario. Due uomini di 25 e 42 anni sono stati trasferiti in codice 2 all’ospedale di Bibbiena, mentre una donna di 42 anni e un uomo di 43 anni sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, in attesa del soccorso meccanico, e per la bonifica dell’area a causa dello sversamento di liquidi motore sull’asfalto.

