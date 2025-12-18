8.4 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 18, 2025
type here...
HomeCronacheSportStorica convocazione per la Scuola Basket Arezzo: Cecilia Borchiellini in raduno con...

Storica convocazione per la Scuola Basket Arezzo: Cecilia Borchiellini in raduno con la Nazionale Under16

La giovane guardia della Scuola Basket Arezzo tra le diciotto atlete convocate al raduno della Nazionale Under16 al Centro Olimpico di Roma

Redazione
By Redazione

-

Un traguardo storico per la Scuola Basket Arezzo e per tutto il movimento cestistico locale. Cecilia Borchiellini è stata convocata al raduno della Nazionale giovanile Under16, entrando così tra le diciotto migliori giovani cestiste italiane chiamate a vestire l’azzurro. Il ritiro si svolgerà da sabato 27 a martedì 30 dicembre al Centro Olimpico di Roma e rappresenta la prima convocazione in Nazionale per un’atleta della società aretina.

Le giornate di lavoro saranno scandite da intense sedute di allenamento guidate dal commissario tecnico Giovanni Lucchesi, durante le quali le ragazze nate tra il 2010 e il 2012 avranno l’opportunità di allenarsi e confrontarsi in un contesto di alto livello tecnico. Un’esperienza di grande valore sportivo e umano, fondamentale in vista dei futuri impegni ufficiali della Nazionale Under16.

Guardia di 181 centimetri, nata nel 2012, Borchiellini è cresciuta cestisticamente nella Dukes Sansepolcro ed è approdata alla Scuola Basket Arezzo in questa stagione. Qui si è subito integrata nel gruppo Under14 allenato da Michele Roggi e Jonata Chimenti, contribuendo a un percorso finora impeccabile: a metà del campionato regionale, la squadra aretina è infatti in testa alla classifica con sei vittorie in sei partite.

Negli ultimi mesi Borchiellini aveva già attirato l’attenzione dello staff federale grazie alle convocazioni ai raduni del Progetto Academy FIP e agli Academy Games Nazionali, occasioni in cui ha messo in mostra personalità, talento e affidabilità. Qualità che hanno trovato ulteriore conferma nella prestigiosa chiamata in azzurro, arrivata già al primo anno nella categoria Under16.

«Questa convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro movimento – commenta il presidente Mauro Castelli – perché è il risultato di un percorso iniziato a Sansepolcro e cresciuto ulteriormente ad Arezzo. A Cecilia vanno le nostre più sincere congratulazioni e l’augurio di vivere un’esperienza emozionante e indimenticabile con la maglia della Nazionale»

Articoli correlati:

Centro Tecnico BM ko a La Spezia: buona partenza, ma crollo nella ripresa Scuola Basket Arezzo: amaranto al via: sabato la prima amichevole con la Mens Sana Open day di basket femminile con la Scuola Basket Arezzo: il 20 settembre una giornata per aspiranti cestiste La BM Arezzo si sblocca: vittoria su Cecina per 72-64 e primo successo in campionato Scuola Basket Arezzo al comando nei campionati regionali Under17 e Under15 Amichevole a Storo: vincono i neri 2-1! Buone sensazioni per l’Arezzo di Bucchi! Ponticino celebra il ciclismo giovanile con la 3ª Pieri Aligi: oltre 180 giovani in gara Chimera Nuoto conquista 22 medaglie ai Regionali Estivi: Margherita Mattioli doppia campionessa toscana

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Montevar­chi, tenta la truffa del “finto finanziere” a un’anziana: arrestato 33enne
Articolo successivo
Stato di agitazione al Cup dell’Asl TSE: “I dipendenti non sono Babbi Natale, non possono regalare ore di lavoro”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024