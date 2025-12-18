Storica convocazione per la Scuola Basket Arezzo: Cecilia Borchiellini in raduno con la Nazionale Under16

Un traguardo storico per la Scuola Basket Arezzo e per tutto il movimento cestistico locale. Cecilia Borchiellini è stata convocata al raduno della Nazionale giovanile Under16, entrando così tra le diciotto migliori giovani cestiste italiane chiamate a vestire l’azzurro. Il ritiro si svolgerà da sabato 27 a martedì 30 dicembre al Centro Olimpico di Roma e rappresenta la prima convocazione in Nazionale per un’atleta della società aretina.

Le giornate di lavoro saranno scandite da intense sedute di allenamento guidate dal commissario tecnico Giovanni Lucchesi, durante le quali le ragazze nate tra il 2010 e il 2012 avranno l’opportunità di allenarsi e confrontarsi in un contesto di alto livello tecnico. Un’esperienza di grande valore sportivo e umano, fondamentale in vista dei futuri impegni ufficiali della Nazionale Under16.

Guardia di 181 centimetri, nata nel 2012, Borchiellini è cresciuta cestisticamente nella Dukes Sansepolcro ed è approdata alla Scuola Basket Arezzo in questa stagione. Qui si è subito integrata nel gruppo Under14 allenato da Michele Roggi e Jonata Chimenti, contribuendo a un percorso finora impeccabile: a metà del campionato regionale, la squadra aretina è infatti in testa alla classifica con sei vittorie in sei partite.

Negli ultimi mesi Borchiellini aveva già attirato l’attenzione dello staff federale grazie alle convocazioni ai raduni del Progetto Academy FIP e agli Academy Games Nazionali, occasioni in cui ha messo in mostra personalità, talento e affidabilità. Qualità che hanno trovato ulteriore conferma nella prestigiosa chiamata in azzurro, arrivata già al primo anno nella categoria Under16.

«Questa convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro movimento – commenta il presidente Mauro Castelli – perché è il risultato di un percorso iniziato a Sansepolcro e cresciuto ulteriormente ad Arezzo. A Cecilia vanno le nostre più sincere congratulazioni e l’augurio di vivere un’esperienza emozionante e indimenticabile con la maglia della Nazionale»