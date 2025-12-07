7.1 C
Centro Tecnico BM da applausi: rimonta super e vittoria sulla Stosa Siena

Impresa al Palasport Estra: la squadra di coach Fioravanti recupera da -16 e conquista due punti pesantissimi

Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo – Stosa Virtus Siena 82-76
Parziali: 20-31; 37-47; 54-62

Centro Tecnico BM: Pelucchini 2, Tersillo 9, Toia 13, Damasco ne, Pieri 9, Marcantoni D. 2, Corradossi 25, Lemmi 20, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti, Vagnuzzi 2.
All.: Fioravanti – Ass.: Liberto, Fracassi G.

Stosa Siena: Ense ne, Costantini R. ne, Braccagni 2, Redaelli 8, Costantini G. 8, Calvellini 13, Morciano 14, Gianoli 13, Bartelloni 2, Guerra 13, Cini 2, Crocetta 1.
All.: Evangelisti – Ass.: Braccagni, Totaro

Seconda vittoria consecutiva e successo di prestigio per il Centro Tecnico BM, che al Palasport Estra supera in rimonta la terza forza del campionato, la Stosa Virtus Siena, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Gli ospiti partono subito forte: il gioco fluido della Virtus consente a Morciano e Costantini di trovare canestri importanti, mentre la SBA fatica a chiudere l’area e commette diversi falli. Nonostante ciò gli amaranto rimangono agganciati al punteggio con 20 punti segnati nel solo primo quarto (20-31).

Nel secondo periodo Siena prova la fuga con il 5-0 firmato Redaelli–Gianoli, che vale il +16. Arezzo però non crolla: arriva la reazione e anche il giovane Davide Marcantoni (classe 2009) si iscrive a referto tra gli applausi del pubblico. Il canestro di Lemmi manda le squadre all’intervallo sul 37-47.

Il copione non cambia nel terzo periodo, con la Stosa che mantiene l’inerzia e l’inerzia della gara resta nelle sue mani (54-62). Tutto però si ribalta nell’ultimo quarto: Lemmi apre con una tripla, Toia risponde con un’altra bomba e Arezzo torna a -4. Due palloni persi sembrano ridare ossigeno ai senesi (64-70), ma è soltanto il preludio all’assalto amaranto.

Arriva infatti il parziale decisivo di 12-0, avviato dal gioco da tre punti di Pieri che vale il sorpasso. Corradossi la infila in transizione dall’arco, poi Tersillo è glaciale dalla lunetta. Guerra prova a riaprire il match ma Toia risponde subito, e negli ultimi possessi altri quattro liberi di Corradossi blindano l’82-76 finale sotto una standing ovation del Palasport Estra.

Una vittoria voluta, sudata e meritata, maturata contro un avversario di livello e conquistata con carattere, energia e cuore.

Adesso per il Centro Tecnico BM arriva il turno di riposo: ultimo impegno del 2025 il 20 dicembre sul parquet dell’USE Empoli.

