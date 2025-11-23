Una bevanda calda ai pasti: un semplice consiglio per il benessere intestinale

Oggi condivido un suggerimento pratico per favorire igiene e benessere intestinale: ai pasti, scegliete una bevanda calda.
Durante il pasto possiamo bere orzo, tè verde, brodo vegetale, miso, zenzero-limone… o qualsiasi altra bevanda calda che preferiamo.
Questa scelta sostiene la digestione gastrica, riducendo il tempo di permanenza del cibo nello stomaco.
Chi soffre di dispepsia funzionale, reflusso gastroesofageo, stipsi o meteorismo può trarre giovamento da questa semplice abitudine. Spesso mangiamo cibi solidi, cotti e freddi senza chiederci se il nostro intestino sia in grado di gestirli al meglio.
In Oriente, soprattutto in Giappone, dove l’attenzione al benessere intestinale è molto radicata, ogni pasto è accompagnato da una bevanda calda: il miso.
Si trova facilmente nei supermercati in comodi barattoli. Vale la pena provarlo.
Un abbraccio di buona vita.
Benefici
- Aiuta lo stomaco nella digestione
- Riduce il tempo di permanenza del cibo nello stomaco, limitando il reflusso gastroesofageo
- Può contribuire all’igiene e al benessere intestinale
Esempi di bevande calde
- Brodo vegetale
- Miso
- Zenzero e limone
- Tè verde
- Qualsiasi altra bevanda calda preferita