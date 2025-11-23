4.9 C
Una bevanda calda ai pasti: un semplice consiglio per il benessere intestinale

Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi

Oggi condivido un suggerimento pratico per favorire igiene e benessere intestinale: ai pasti, scegliete una bevanda calda.

Durante il pasto possiamo bere orzo, tè verde, brodo vegetale, miso, zenzero-limone… o qualsiasi altra bevanda calda che preferiamo.
Questa scelta sostiene la digestione gastrica, riducendo il tempo di permanenza del cibo nello stomaco.

Chi soffre di dispepsia funzionale, reflusso gastroesofageo, stipsi o meteorismo può trarre giovamento da questa semplice abitudine. Spesso mangiamo cibi solidi, cotti e freddi senza chiederci se il nostro intestino sia in grado di gestirli al meglio.

In Oriente, soprattutto in Giappone, dove l’attenzione al benessere intestinale è molto radicata, ogni pasto è accompagnato da una bevanda calda: il miso.
Si trova facilmente nei supermercati in comodi barattoli. Vale la pena provarlo.

Un abbraccio di buona vita.

Benefici

  • Aiuta lo stomaco nella digestione
  • Riduce il tempo di permanenza del cibo nello stomaco, limitando il reflusso gastroesofageo
  • Può contribuire all’igiene e al benessere intestinale

Esempi di bevande calde

  • Brodo vegetale
  • Miso
  • Zenzero e limone
  • Tè verde
  • Qualsiasi altra bevanda calda preferita

Articoli correlati:

Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
