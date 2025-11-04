16.9 C
martedì, Novembre 4, 2025
Tentano furti all’ora di cena: i residenti li sorprendono e li inseguono nei campi

I malviventi, sorpresi mentre tentavano di entrare in alcune abitazioni di Ponticino, sono fuggiti nei campi. Indagini dei carabinieri

Serata movimentata a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, dove ieri intorno alle 20 tre persone con il volto coperto da passamontagna hanno cercato di introdursi in alcune abitazioni.

Il tentativo di furto è stato interrotto quando alcuni residenti, già rientrati in casa, hanno notato movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni. Alla vista dei proprietari, i malviventi si sono dati alla fuga, scappando a piedi nei campi circostanti e riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Alcuni cittadini sono usciti in strada per inseguirli, senza però riuscire a raggiungerli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per avviare le indagini.

