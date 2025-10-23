16.1 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 23, 2025
Cantiere di via Pievan Landi, l'allarme delle imprese: "rischio blocco dell'area produttiva"

Cantiere di via Pievan Landi, l’allarme delle imprese: “rischio blocco dell’area produttiva”

Confartigianato chiede tempi certi e chiarezza sulla logistica. Parcheggi ridisegnati ma ridotti, dubbi sulla viabilità e sullo scarico merci del nuovo supermercato

Marco Domenichelli

Preoccupazione tra le aziende di via Pievan Landi ad Arezzo per gli effetti del cantiere del nuovo supermercato, che da settimane sta creando disagi nell’area industriale. Le criticità sono state al centro di un incontro tecnico tra Confartigianato Imprese Arezzo e il Servizio Governo del Territorio del Comune.
«Senza tempi certi e una logistica chiara, l’area produttiva rischia il blocco» avverte Marco Domenichelli, presidente del Comitato Comunale di Confartigianato.
Le imprese chiedono garanzie sui tempi di fine lavori e sulla gestione del traffico. Il parcheggio pubblico, ridisegnato ma con meno posti, sarà riconsegnato solo al termine dell’opera. Restano forti i dubbi sulla manovrabilità dei mezzi pesanti per lo scarico merci, che potrebbero causare congestione e problemi di sicurezza.

