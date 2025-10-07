19.4 C
Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: un ferito grave trasportato a Careggi in elisoccorso

Scontro tra due camion sull’A1 tra Valdichiana e Monte San Savino: traffico bloccato e un autista in gravi condizioni trasportato d’urgenza a Firenze

Redazione
By Redazione

-

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A1, al km 379 in direzione nord, tra i caselli di Valdichiana e Monte San Savino. Due mezzi pesanti si sono tamponati, causando il ferimento di uno dei conducenti.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti per estrarre l’autista rimasto incastrato all’interno della cabina del proprio veicolo. L’uomo, un 36enne, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 della ASL Toscana Sud Est, e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza infermierizzata di Foiano della Chiana, l’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Polizia Stradale e i mezzi della società Autostrade per la gestione della viabilità.

A causa dell’incidente, l’autostrada è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

