20.1 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 7, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaAddio a Gualberto Gualdani, il custode di Ponte Buriano

Addio a Gualberto Gualdani, il custode di Ponte Buriano

Una vita dedicata alla valorizzazione del ponte della Gioconda. Aveva 79 anni

Redazione
By Redazione

-

Arezzo piange Gualberto Gualdani, scomparso a 79 anni. Geometra, capo area del Comune e grande appassionato di storia e ambiente, Gualdani ha dedicato la vita a Ponte Buriano, il ponte raffigurato sullo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci.

Sempre attivo nella valorizzazione del territorio, di recente aveva raccontato al Corriere di Arezzo le sue battaglie e i nuovi progetti per il ponte, tra viabilità, segnaletica e iniziative culturali. Pochi giorni fa aveva consegnato un opuscolo ai partecipanti del raduno Tazio Nuvolari, promuovendo ancora una volta la storia del monumento.

Il funerale si terrà giovedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cincelli, con camera ardente all’ospedale San Donato.

Articoli correlati:

Truffa del corriere sulla E45: sequestrata merce per 230mila euro Arrestato a Napoli il rapinatore seriale di Arezzo e Siena: blitz della Polizia di Stato Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: un ferito grave trasportato a Careggi in elisoccorso Arezzo, autista aggredito al Terminal Bus: fermato l’assalitore Sansepolcro, atto vandalico a Porta Fiorentina: distrutta panchina in marmo Anziano disperso nei boschi di Lignano: ritrovato nella notte in buone condizioni Colpo notturno in un’azienda orafa della Valdichiana: rubati rame e polvere d’oro Addio a Enzo Ferrari, simbolo dell’Arezzo e protagonista della storica promozione in Serie B

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: un ferito grave trasportato a Careggi in elisoccorso
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024