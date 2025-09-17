22.6 C
Incidente a Sansepolcro: scontro tra auto e bicicletta, 28enne in ospedale

occorsi in via Senese Aretina nel tardo pomeriggio

Redazione
By Redazione

-

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:36, il 118 ASL TSE è intervenuto in via Senese Aretina a Sansepolcro per un incidente che ha coinvolto un’automobile e una bicicletta. Sul posto sono accorsi la Misericordia di Bibbiena con infermiere a bordo e le forze dell’ordine. Il ciclista, un uomo di 28 anni, è stato trasportato in codice giallo (codice 2) all’ospedale di Sansepolcro.

Arezzo al centro della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile
