17.9 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 9, 2025
type here...
HomeBlogsGaza: il seme della violenza

Gaza: il seme della violenza

Il gossip di Cesare Fracassi
Un’infanzia spezzata dalla fame e dalla guerra diventa terreno fertile per il ciclo della violenza

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Il fratellino di Rayan, Mohamed, aveva solo quattro anni.
Stremato dalla fame, cercava di raggiungere con la sua piccola bacinella il camion degli aiuti, ma fu travolto dalla calca.

Quel camion, carico di farina, era distribuito da uomini di Hamas in abiti civili, sotto lo sguardo distante dei militari israeliani. Tra loro c’era Jacob, un soldato i cui antenati vivevano in quella terra da generazioni, così come gli antenati della famiglia di Rayan. A Jacob era stato affidato l’ordine di vigilare affinché la distribuzione dei viveri si svolgesse senza incidenti.

Ma nella confusione di grida, pianti e spintoni — tutti uomini e bambini disperati a contendersi quel prezioso “oro bianco” — improvvisamente risuonò un crepitio di spari. Non si seppe da dove provenissero. La folla impazzì: urla, corpi che correvano, altri che cadevano a terra.

Il piccolo Mohamed, già indebolito dai giorni di stenti, non ebbe la forza di resistere. Non fu colpito dai proiettili, ma nella fuga disordinata venne schiacciato e calpestato dalla folla in panico.

Rayan lo raccolse tra le braccia, cercando di trattenerlo in un mondo che lo stava strappando via. Quel momento spezzò la sua infanzia: nel suo cuore di bambino, crebbe all’improvviso un odio feroce.

Otto anni dopo, a soli quattordici anni, Rayan imbracciò un’arma a Gerusalemme.
Fu allora che, in un istante, si compì la trasformazione: da vittima innocente a carnefice, trascinato in un ciclo di violenza senza fine.

Articoli correlati:

Benvenuti in America: il mio viaggio tra deserti, strade leggendarie e proiettili in hotel Il segreto sotterraneo dell’Anfiteatro: il canale delle Naumachie I segreti dell’Arezzo romana Dal fiume all’impero: il territorio di Arezzo dagli etruschi ai romani La candela, il Saraceno e quella ziraia che sembrava un tempio Guelfi o Ghibellini? Cina o USA? La storia si ripete Italia 2030: tutti in mimetica, tranne i carri armati che vanno in corsia preferenziale La notte maledetta

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Demenza e Alzheimer: possono nascere a tavola
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024