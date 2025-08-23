L’Arezzo parte con il botto: Tavernelli stende il Forlì

La prima sinfonia amaranto

Come in una prima serata all’opera, 4100 spettatori presenti allo stadio hanno assistito – e tremato, come il palo colpito da Mannuzzi del Forlì a cinque minuti dal termine – a una vittoria meritata dell’Arezzo.

Un primo tempo avaro di emozioni, con solo un colpo di testa di Gilli e un altro tentativo fuori misura di Pattarello da segnalare. Nella ripresa, arretrando la posizione di Chierico a sostegno di Iaccarino, i nostri hanno mostrato giocate di classe: il missile di Tavernelli è stato il giusto premio per l’Arezzo, che poi ha sfiorato il raddoppio con due occasioni lampanti di Chierico e Ravasio.

Il palo, e un tiro a fil di palo di Petrelli del Forlì, ricordano la difficoltà di affrontare qualunque avversario, anche le neopromosse. Ci attendono altre 37 battaglie da vivere con tenacia e volontà.

Le pagelle

Venturi, 6,5 – Bravo ogni volta che è stato chiamato in causa.

Renzi, 6,5 – Tra i migliori, come contro il Bra.

Gilli, 6+ – Bel colpo di testa deviato dal portiere, arcigno in marcatura.

Chiosa, 6 – Stavolta nessuno svarione, ordinato e calmo.

Righetti, 6 – Buona prova, tenta anche alcune incursioni in area.

Mawuli, 6 – Sempre difficile da saltare o da spossessare, oggi più basso del solito.

Iaccarino, 6,5 – Conferma il suo valore, ottima prestazione.

Chierico, 6 – Troppo avanzato nel primo tempo, poi nella ripresa ha mostrato la sua classe insieme a Iaccarino.

Pattarello, 6 – Da lui ci si aspetta di più.

Ravasio, 6- – Si dà da fare, partecipa a buone azioni ma viene sempre fermato, sia di piede che di testa.

Tavernelli, 7 – Il suo destro è un missile ipersonico; dopo il gol non lo tenevano più.

Subentrati: Varela, Gigli e Meli non giudicabili per i pochi minuti in campo. Solo Perrotta merita una menzione: recupero prezioso come difensore, da vero jolly, 6+.

Bucchi, 6 – Non ha voluto rischiare: unica novità Venturi, sostituzioni tardive e prudenti.