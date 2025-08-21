23.7 C
Comune di Arezzo
giovedì, Agosto 21, 2025
type here...
HomeBlogsLe grandi ciambelle

Le grandi ciambelle

Il gossip di Cesare Fracassi
Una favola surreale sulla salvezza di Arezzo tra ghiacciai, fiato umano e ciambelle giganti

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Capitolo I – Lo scioglimento del ghiaccio

Quando in fondo a Porta Buia c’era ancora la ghiacciaia e i frigoriferi Fiat non erano stati inventati, i poveri operai caricavano sulla schiena enormi blocchi di ghiaccio lunghi 80 centimetri. Si proteggevano il capo con una balla di juta ripiegata a metà, come un cappuccio da frate. La strada, per questo, era sempre bagnata e scivolosa.

Gli studiosi, osservando lo scioglimento dei ghiacci ai Poli, decisero di salvare l’umanità. Alcune città costiere erano già state sommerse e le popolazioni costrette a spostarsi più all’interno. Quando anche Arezzo corse il rischio, si pensò a una soluzione geniale: una gigantesca ciambella che sollevasse l’intera città, da La Mossa fino a Staggiano, da Santa Firmina a Puglia.

Il problema era gonfiarla. Il grande fossato in cui infilare l’enorme camera d’aria era già pronto, e le lunghe strutture di ferro erano state calate da gigantesche talpe perforatrici. Restava la scelta degli uomini incaricati del gonfiaggio.

Il reparto di pneumologia del San Donato selezionò settanta cittadini, più undici di riserva, attraverso prove di fiato. Non tutti erano aretini: 45 venivano dall’Africa profonda, 22 dalla Romania e 14 dal Nordafrica. Durante i test si scoprì che nei loro polmoni c’erano tracce d’erba. Così, a metà gonfiaggio, la ciambella cominciò a traballare e tutta la città oscillava pericolosamente.

Capitolo II – L’Arca di Noi

La grande ciambella aretina stava ormai sollevandosi, sospinta dal fiato dei settanta uomini e dei loro undici sostituti, quando un gruppo di autorità decise di selezionare i “meritevoli” da salvare.

Arrivarono vestiti come attori di Cinecittà, con militi peruviani al seguito. Portavano barbe curate ma apparentemente trasandate, camicie fuori dai pantaloni risvoltati e mocassini firmati. Le donne avevano seni cadenti e labbra gonfie di botulino, con giacche su cui campeggiava la scritta “Demo”, a indicare il loro intento di escludere sia i destristi che i veri comunisti.

Tra loro c’era anche un regista che, per un film mai realizzato, aveva ricevuto 75 milioni in valuta virtuale, pur non avendo un soldo in tasca. Era lui il più crudele. A una povera malata di Alzheimer, di nome Maria, domandò:
— Chi sei tu!? —
Lei risposta con candore:
— Qui si balla? —
Ma il regista insistette, più arrogante:
— Ho chiesto chi sei!! —
La donna, tremando, replicò:
— Ho la contrimarca! —

Fu gettata nel fossato dai soldati peruviani, inghiottita dall’acqua gelida.

Un ex politico regionale, invece, ricco di soldi accumulati con i monopoli delle lotterie, fu accolto senza esitazioni.

Capitolo III – I citti con l’ago

Mentre alcuni venivano ammessi e altri esclusi, un gruppo di ragazzi di campagna preparò un barcile da pagliaio lungo oltre sei metri. Lo fissarono sul tettino di una vecchia Panda Cross del 2015, ancora funzionante e nascosta durante gli anni del proibizionismo europeo.

A tutta velocità si lanciarono dalla discesa dell’Olmo verso il fossato della Mossa, dove non c’era ancora la rotatoria. L’impatto fu tremendo: l’ago-barile perforò l’involucro della ciambella. L’aria uscì con un sibilo assordante, Arezzo tremò e un fetore di aglio, couscous e jam fritto invase la vallata. Il piano di salvataggio andò in fumo.

E come finì?
Alla fine, era tutto un falso allarme. I ghiacci sì, si stavano sciogliendo, ma per lo spostamento dell’asse terrestre e per l’attività solare. Nonostante l’elettrico avesse ormai sostituito le vecchie emissioni, restava sempre lo stesso problema: i soliti coglioni.

 

Articoli correlati:

Ugo Spirito: il pensiero e l’eredità di un filosofo aretino Lutero in Piazza Sant’Agostino, in cammino verso Roma Lutero e il carro pieno di “monache smonnacate” Gregorio X e un calcio memorabile Un Papa, un vino e il vil denaro: la storia di Guido Tarlati e la scomunica di Giovanni XXII Europa: tra opportunità, elusione fiscale e contraddizioni Arezzo: un’oasi di salute durante la peste tra XIII e XIV secolo Cosimo I, la distruzione del Pionta e l’opera del Vasari

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
22 agosto: giornata di digiuno e preghiera per la pace. La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro accoglie l’invito di papa Leone XIV
Articolo successivo
ERP 2024, presentato il Rapporto analitico: 548 domande per l’edilizia residenziale pubblica ad Arezzo
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024