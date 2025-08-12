Arezzo, arrestato spacciatore in flagranza: sequestrati cocaina, hashish e contanti

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio, anche in borghese, da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di sabato, gli agenti della Squadra Mobile di Arezzo hanno arrestato in flagranza un 39enne italiano per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, sanzionando contestualmente l’acquirente.

L’operazione è scattata a seguito di un’attività info-investigativa e di un mirato servizio di osservazione. Gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta, guidata da un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, aggirarsi nelle zone limitrofe al centro cittadino. Il veicolo si è fermato in uno slargo, dove il passeggero ha effettuato uno scambio dal finestrino con un altro individuo a bordo di un’altra auto.

Fermato l’acquirente, gli operatori hanno rinvenuto una dose di cocaina appena acquistata, procedendo quindi alla sanzione per uso personale. Nel frattempo, un altro equipaggio ha raggiunto e bloccato lo spacciatore sotto la propria abitazione. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di recuperare ulteriori tre dosi pronte per la vendita e, nascosti nel vano porta-oggetti, 50 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il materiale è stato sequestrato e il 39enne, dopo il fotosegnalamento, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo. La misura è stata confermata all’esito del giudizio per direttissima.