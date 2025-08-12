25.6 C
HomeLifestyleSaluteAcqua: la molecola creativa

Acqua: la molecola creativa

-

L’acqua è una molecola straordinaria, capace di adattarsi continuamente alle condizioni ambientali in cui si trova. La natura ha donato all’acqua un potere immenso, ancora in gran parte inesplorato dall’uomo.

I tre stati dell’acqua
L’acqua è l’unico elemento naturale che può esistere in tre stati fondamentali:

  • Solido (ghiaccio, neve, ecc.), quando la temperatura scende sotto 0°C;
  • Liquido, a temperatura ambiente e pressione normale, come nei mari, fiumi e laghi;
  • Gassoso (vapore acqueo), quando evapora o bolle a 100°C.Questa capacità di trasformazione rende l’acqua creativa e immortale: cambia forma adattandosi all’ambiente in cui si trova.L’Acqua nella vita
    L’acqua entra nel corpo umano, adattandosi agli organi e alle cellule. Diventa sangue, supporta il pensiero nei neuroni e costituisce la base di ogni forma di vita: entra nelle cellule di piante, animali e batteri con umiltà, creando la vita biologica in tutte le sue forme.

    La struttura chimica
    L’acqua è composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno (H₂O). Nessun altro elemento sulla Terra possiede questa straordinaria capacità di adattarsi così perfettamente all’ambiente.

    I passaggi di stato e il legame idrogeno
    I passaggi di stato dell’acqua (da solido a liquido a gas) dipendono dai cambiamenti di temperatura e pressione, ma la sua composizione chimica resta invariata. Il segreto della creatività dell’acqua risiede nel legame idrogeno.

    Cos’è il legame idrogeno?
    È un’interazione elettrostatica debole che si verifica tra un atomo di idrogeno, parzialmente positivo, e un atomo di ossigeno molto elettronegativo. Questo legame è la chiave della vita biologica sulla Terra e, probabilmente, nell’intero universo.

    Il legame idrogeno e la nostra salute
    Quando beviamo un bicchiere d’acqua, non pensiamo ai legami idrogeno che stiamo introducendo nel nostro corpo, eppure sono proprio questi legami a influenzare la nostra salute e le reazioni metaboliche cellulari. Ogni cellula contiene molecole d’acqua che modificano continuamente i loro legami idrogeno.

    Il DNA stesso è mantenuto stabile grazie a questi legami, e l’acqua circonda ogni cellula come una matrice vitale. L’ossigeno che respiriamo viene trasportato dal sangue, passa in soluzione nell’acqua extracellulare e poi entra nelle cellule, che “respirano” proprio come i pesci nell’acqua.

    In sostanza, la nostra salute dipende dalla qualità e dal numero di legami idrogeno presenti nell’acqua che beviamo e negli alimenti vegetali che consumiamo.

Articoli correlati:

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
Dello stesso autore

