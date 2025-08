Sofia Fiorini conquista il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti con il suo nuovo record sui 10 km di marcia

POPPI (AR) – Ancora un podio tricolore per Sofia Fiorini. La giovane marciatrice casentinese, classe 2004, ha aggiunto una preziosa medaglia alla sua straordinaria stagione, conquistando il terzo posto nei 10 chilometri su strada ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle. Il bronzo è arrivato con un eccellente tempo di 44:52 minuti, nuovo primato personale, migliorato di cinque secondi rispetto al record registrato pochi giorni prima agli Europei Under 23.

Il risultato conferma Fiorini tra le principali promesse italiane della marcia su lunghe distanze. Un percorso di crescita costruito con metodo insieme al tecnico Alessandro Gandellini e a uno staff di specialisti, tra cui il fisioterapista e osteopata casentinese Emanuele Cherubini, fondamentale per la prevenzione e la gestione degli infortuni.

La stagione 2025 di Fiorini è finora memorabile: dalla prima convocazione nella nazionale maggiore per gli Europei a Squadre di Marcia in Repubblica Ceca, al quarto posto con la maglia azzurra agli Europei Under 23 in Norvegia, fino ai podi nei Campionati Italiani Under 23 sui 10 km e negli Assoluti sui 35 km, 20 km su strada e 3 km indoor.

Attualmente tesserata per Atletica Libertas Unicusano Livorno dopo essere cresciuta nell’Atletica Casentino, Fiorini guarda ora con ambizione al 2026, quando sarà chiamata a confrontarsi con i grandi eventi internazionali come i Campionati Mondiali a Squadre e i Giochi del Mediterraneo Under 23.