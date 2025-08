Incidente tra furgone e tir sull’A1: 21enne ferito, trasportato in ospedale

Alle ore 06:18 è scattato l’intervento del 118 della ASL TSE per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 329. Il sinistro ha coinvolto un furgone e un tir. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Misericordia di Lucignano e un’auto infermieristica. Un giovane di 21 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo (codice 2) all’ospedale La Gruccia.