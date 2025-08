Riccardo Bonandini Caloni porta la Scuderia Pan sul podio nazionale alle Ponyadi Kep Italia

La Scuderia Pan celebra un importante risultato a livello nazionale grazie a Riccardo Bonandini Caloni. Il giovane cavaliere aretino, classe 2017, ha conquistato la medaglia di bronzo con la rappresentativa della Toscana alle Ponyadi Kep Italia 2025, tenutesi all’Arezzo Equestrian Centre. In sella al fidato pony Pippo, Bonandini Caloni ha affrontato un percorso di endurance di tre chilometri, sfidando coetanei di nove regioni italiane in una gara che ha messo in luce la sua preparazione e la perfetta intesa con l’animale. Il terzo posto ottenuto dalla squadra toscana, dietro a Umbria e Lazio, rappresenta un risultato di grande prestigio per il giovane atleta e per la Scuderia Pan.

I successi della scuderia non si sono fermati qui: nella tappa finale del Campionato Endurance e Paraendurance Toscana Pony, svoltasi a Marina di Pisa, sono arrivati due ori e due argenti. Leonardo Mondò ha conquistato il primo posto nella categoria A (3 km) con la pony Atena, al debutto agonistico, seguito al secondo posto dallo stesso Bonandini Caloni, regalando così una doppietta al centro ippico di Mulinelli.

Nella competizione Paraendurance, emozioni in famiglia con Andrea Caneschi e il figlio Luca, rispettivamente primo e secondo, entrambi in sella a Vida. Grande la soddisfazione per le istruttrici Francesca Giacomoni e Sonia Fardelli che, con il loro lavoro sui giovani allievi, confermano la Scuderia Pan come punto di riferimento per la disciplina dell’endurance.

«Questi risultati – spiegano le istruttrici – sono il frutto di impegno, passione e una programmazione attenta, perché l’endurance insegna ai bambini il rispetto per il pony e per la natura, immersi tra vigne, oliveti e boschi».