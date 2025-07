Donna tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra: Carabinieri la salvano all’ultimo istante

Un intervento provvidenziale dei Carabinieri di Bibbiena ha evitato una tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 28 luglio. Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile è intervenuta tempestivamente presso un’abitazione del centro cittadino, in seguito a una segnalazione di emergenza giunta al 112, che riferiva di una donna intenzionata a togliersi la vita.

Giunti in pochi minuti sul posto, i militari hanno individuato la donna seduta sul davanzale di una finestra al terzo piano, con le gambe nel vuoto e in evidente stato di agitazione. La situazione appariva critica: la donna, visibilmente sconvolta, rischiava di precipitare da un’altezza di circa 15 metri.

I Carabinieri, valutata la gravità della scena, sono saliti rapidamente all’appartamento. Tuttavia, la porta della stanza da cui la donna si era sporta risultava chiusa a chiave dall’interno, impedendo l’accesso immediato. Dopo aver tentato un primo approccio verbale per calmarla, e resisi conto dell’urgenza, i militari hanno deciso di agire con determinazione: mentre continuavano a parlarle per distrarla e tranquillizzarla, hanno forzato la porta e fatto irruzione nella stanza.

In pochi istanti, i Carabinieri sono riusciti ad afferrare la donna e a trarla in salvo, allontanandola dalla finestra e mettendola in sicurezza. Grazie alla prontezza e alla lucidità dell’intervento, la donna è stata salvata senza riportare lesioni. È stata poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 e accompagnata in ospedale per ricevere il supporto necessario.

L’episodio testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri non solo nel contrasto alla criminalità, ma anche nella tutela della vita e nel soccorso pubblico, con una presenza costante e attenta alle esigenze di fragilità e disagio all’interno della comunità.