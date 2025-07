Disabili nel prato, panini a pagamento e chitarre nei fustini: Mengo Festival nella bufera

Mengo disabilitato!”

Disabili tra la folla, fonica da sagra e querelle su Facebook: festival da… Buchino!

panino a 18 euro, c’era pure il menù “accessibilità”, ma servito freddo, male e con contorno di polemica.

c’erano eccome, ma senza precedenza all’ingresso, senza un’area vera riservata, e quelli che ci son finiti “nel buco” si sono trovati in una fogna visiva: “un buchino infame da cui non si vedeva un cazzo”, riferisce una spettatrice indignata. Evento gratuito, sì… ma posto riservato a pagamento, e sotto palco? Solo per chi lo sapeva o aveva il numero giusto.

Nel prato si sono visti carrozzinati sommersi dalla folla, tipo Titanic – e la sicurezza? Chi l’ha vista? Ah no, era nel backstage a farsi un Negroni.

la solita “febbriaccia da Facebook”: da una parte Juliet Grifondoro, che solleva il problema in modo pacato (ma non troppo), e dall’altra gli organizzatori Paco Mengozzi e Marco Rondoni, che invece di accogliere la critica… le danno della polemica.

“Noi sputiamo sangue!” – risponde Rondo, tra uno sclero e un’emoji

“Studia il progetto di inclusività!” – urla Paco, scavalcando il problema reale.

La verità? Disabili trattati a macchia di leopardo. Alcuni sotto palco (beati loro), altri nel fango del prato a beccarsi gomitate e zanzare in prima serata.

Uno dice:

“Se succedeva qualcosa, erano CAZZI grossi.”/Sicurezza = 0. Punto.

Poi ci si mette la fonica.

Un musicista ha dichiarato (sotto copertura):

“Serata con Benvegnù: la batteria sembrava suonata dentro ai fustini del Dash, Marina Rei che cantava e pareva una pentola a pressione, Lucio Corsi con l’effetto gabinetto chimico. A Umbria Jazz sembrava di sentì un disco della Deutsche Grammophon… qui pareva Radio Maria col temporale!”

Livello sonoro del Mengo Festival?

Da sagra della Pulezza.

Fonica zoppicante, panini da mutuo, disabili nel disagio… ma tranquilli:

“Bastava mandare un messaggino su WhatsApp”, dice l’organizzazione.

E tu magari mentre sei in carrozzina, tra la gente, senza aria, sotto 35 gradi, dovevi pure caricare la batteria del cellulare per chiedere “scusi, posso vedere il concerto?”

Ma andate a suonare nei bidoni, và.

Mauro contro Paco: “Ti fai 300 km e ti rovini la serata per un panino col crudo”



Un altra polemica rovente del dopo Mengo Festival, e stavolta non per la temperatura della birra calda o per la fila al bagno chimico. No, signori: è scoppiata la guerra del panino.

Mauro Balloni, spettatore accorso fin da Roma per godersi il festival, ma che, all’ingresso, si è visto sequestrare il panino – a suo dire per imposizione mafiosa – con tanto di scatoloni “pieni di cibo buttato”, a suo dire testimoni di un “sopruso ai limiti della legalità”.

Mauro, col piglio da consumatore indignato e da esperto autodidatta del codice civile via Google, ha scatenato una battaglia leggendaria nei commenti della pagina di Rolling Stone Italia, trovandosi a fronteggiare niente meno che Paco Mengozzi, organizzatore del festival e uomo con la pazienza di un frate buddista sotto acido.

“Puoi mangiare il panino prima di entrare, nessuno ti costringe a comprare nulla”, dice Paco.

“Ma che vuol dire? Devo fare il picnic in tangenziale?”, ribatte Mauro.

Il punto dolente è semplice: vietato entrare con cibo e bevande, perché “c’è da sostenere il festival” e “la linea artistica costa”. E chi osa contestare, viene tacciato di lesa maestà.

Mauro però non ci sta, e dopo una sequela di commenti degni di una causa al TAR, tira fuori pure un link de La Legge per Tutti per spiegare che – forse – la policy è pure illegale. Paco, dal canto suo, glissa: “Macché illegale, dai su, non scherziamo”, poi chiude la porta: “Non ho più tempo. Ti saluto.”

Fine dei giochi. O forse no.

Le reazioni del popolo social

Sui social, ovviamente, è esplosa la solita guerra civile:

Da una parte i “portatori sani di schiscetta”, che difendono il diritto inviolabile al panino da casa “con la mortadella che sa di libertà”.

Dall’altra i difensori del festival: “Ti fanno entra’ gratis per sei serate con musica da urlo e ti lamenti perché ti vietano il panino? Vai al ristorante allora, no?”

In mezzo, il buon senso – che, come sempre, non viene invitato.

La morale (se c’è)

Caro Mengo, caro Mauro: forse c’avete tutti un po’ ragione.

Ma un bel cartello chiaro all’ingresso, una zona “paninara libera”, o almeno uno “scatolone della compassione” per il cibo sequestrato, magari avrebbero evitato lo show.

E comunque, ci pare assurdo che in Italia ormai si litighi più per un panino che per le buche sulle strade, il caro affitti o la mancanza d’acqua.

E ora scusateci, ma abbiamo fame. E nessuno ci leverà il nostro panino.