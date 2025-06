Sconsigliato ai permalosi, raccomandato ai disillusi.

Attenzione! Questo non è l’oroscopo delle rivistine per fighetti e yogini col palo su per l’anima. Qui si legge l’universo come si legge la bolletta della luce: con rabbia, sudore e un principio di bestemmia.

Le stelle parlano chiaro (e anche male): siete tutti incasinati, ma ognuno a modo suo. Chi coi sentimenti, chi col portafogli, chi col metabolismo. È l’estate dei miracoli? Macché. È l’estate in cui i segni zodiacali vi prendono a schiaffi col ventaglio dell’autocritica. Pronti? No. Ma vi tocca lo stesso.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Te tuffi nell’estate come un cinghiale in calore, ma fai l’amore come un modem 56k: lento, rumoroso e si disconnette sul più bello. Attento a Marte stitico, che ti rende nervoso come uno che aspetta la pensione a 38 anni. Consiglio astrale: smetti di litigare col frigorifero.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Godi poco e magni troppo, e poi ti lamenti che ti senti un frigorifero col mal di schiena. Le stelle ti vedono tentare l’impresa impossibile: lavorare d’estate senza bestemmiare. Voto stellare: due bestemmie e mezza su cinque.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Ti svegli un giorno convinto di cambiare vita e il giorno dopo cambi solo profilo Instagram. Mercurio ti gira come una ruota bucata, e tu con lui. In amore sei come un bagnino senza fischietto: fai scena, ma se affoga qualcuno, ciccia. Settimana perfetta per sparire e dare la colpa al Wi-Fi.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

È il tuo compleanno e ti senti già vecchio come il modem di cui sopra. Hai la sensibilità di un gelato alla panna dimenticato al sole. Le stelle ti regalano sorprese: tipo ritrovarti l’ex ubriaco sotto casa alle 3 del mattino. Buon compleanno, coglione.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti un dio greco, ma col fisico da turista tedesco ubriaco a Rimini. Venere ti sorride, ma ride di te. Fai il brillante, ma sei spento come un lampione rotto. Amore in arrivo? Forse, ma porta pure l’alito di cipolla e la mamma invadente.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Controlli tutto, pure se hai chiuso il gas, ma ti sei scordato che la vita non si pianifica come una lista della spesa. Saturno ti guarda e sbadiglia. Se vuoi una svolta, prova a fare qualcosa di folle tipo: andare a letto senza sistemare i cuscini in ordine alfabetico.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi l’equilibrio come uno che cerca campo col Nokia 3310. Tutto pesa: il lavoro, l’amore, persino la raccolta differenziata. Le stelle ti consigliano di fregartene un po’ di più e bere molto di più. Almeno vedrai doppio e penserai che le cose vadano bene.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La tua libido esplode, ma purtroppo l’unica cosa che conquisti è la pizza surgelata alle 2 di notte. Ti senti intenso, ma sei solo pesante. Gli astri ti mandano segnali: tipo blocchi intestinali emotivi. Sbloccati, o ti seppelliscono vivo sotto le paranoie.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vorresti viaggiare, ma c’hai il conto in rosso e la macchina col freno a mano tirato da sei mesi. L’estate ti chiama, ma tu rispondi solo ai call center. Sei ottimista, e fai bene: se non altro ti illudi da solo, e non rompi a nessuno.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Hai il fascino di un calendario dell’INPS. Tutto lavoro e zero godimento. Questa settimana qualcuno potrebbe dirti: “Vivi il momento!”. E tu risponderai: “No, grazie, ho una tabella Excel da finire.” Sei un iceberg in ciabatte, ma almeno non sudi.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Vorresti cambiare il mondo, ma non riesci manco a cambiare le lenzuola. Sei creativo come un bimbo con la febbre, ma produci solo casini. Venere ti guarda con pietà, Giove ti fa gli sberleffi. Soluzione: meno filosofie, più deodorante.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Stai sempre sulle nuvole, ma è previsto temporale. Questa settimana ti innamori di uno sguardo, un tramonto, una tazzina di caffè… poi piangi perché ti si fredda. Emozioni forti come il caffè decaffeinato. Le stelle ti dicono: smetti di frignare e buttati. Ma non sotto un treno.

CONCLUSIONE:

E anche per questa settimana, l’universo vi ha servito il suo bel cartoccio di sfiga con contorno di karma rancido. Ma non temete: tra un’umiliazione cosmica e una figura di palta, troverete comunque il modo di lamentarvi sui social come se foste nati sotto l’insegna del martire zodiacale.

La verità è che le stelle vi vogliono bene, ma non vi sopportano. Quindi fatevela andare bene, vivete male ma con dignità, e ricordate:

l’oroscopo non mente… siete voi che fate schifo lo stesso anche col Sole in trigono.

Ci si ribecca la prossima settimana, se le stelle non vi hanno già mandato in ferie con biglietto di sola andata per Vattelapesca.

Amen, e che Saturno ve la mandi buona.