Cane smarrito sull’A1 salvato dalla Polizia: lieto fine per Jane nella notte di pioggia

Nella notte di domenica, sotto una pioggia battente, una cagnolona di grossa taglia si è smarrita sull’Autostrada A1, rischiando seriamente di essere investita o di causare un incidente. Fortunatamente, la storia di Jane – questo il nome dell’animale – ha avuto un lieto fine grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale di Battifolle (Arezzo).

Allertati dal Centro Operativo di Firenze, che aveva ricevuto una segnalazione della presenza del cane nel tratto tra Valdichiana e Valdarno, gli agenti sono prontamente intervenuti. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, sono riusciti a individuare Jane e, con grande prontezza, hanno rallentato il traffico come una “safety car” fino a fermarlo completamente. Una volta messi in sicurezza gli automobilisti, sono riusciti ad avvicinare e mettere in salvo l’animale, visibilmente impaurito ma fortunatamente illeso.

Dopo un primo momento di diffidenza, Jane ha iniziato a fidarsi dei suoi soccorritori, ricambiando le carezze e le attenzioni ricevute. Grazie alla medaglietta che portava al collo, è stato possibile risalire al proprietario, che è stato subito contattato e ha potuto riabbracciare con commozione la sua amica a quattro zampe presso la caserma.

Ancora una volta, il motto della Polizia di Stato “Esserci sempre” ha trovato concreta applicazione, trasformando una potenziale tragedia in una storia di salvataggio a lieto fine.