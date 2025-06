Arezzo capitale della coralità mondiale: torna “Il Polifonico” 2025 con cori da 6 Paesi e un omaggio a Palestrina

Cori da Filippine, Estonia, Belgio, Cina, Hong Kong e Italia si danno appuntamento ad Arezzo per l’edizione 2025 de Il Polifonico, il più antico festival di musica corale d’Europa, in programma dal 19 al 24 agosto. Sarà una settimana ricca di eventi – concerti, masterclass, convegni e competizioni – che trasformeranno la città toscana nella capitale internazionale della musica corale.

Edizione speciale, quella di quest’anno, dedicata al cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), tra i più grandi compositori della musica sacra rinascimentale. A lui sarà dedicata una sezione monografica del concorso e un grande concerto inaugurale, mercoledì 20 agosto alle 21 nella Basilica di San Domenico, con l’Ensemble De Labyrintho diretto da Walter Testolin.

Il festival sarà anticipato, già dal 19 agosto, dalla masterclass per studenti della Scuola Superiore per Direttori di Coro tenuta da Testolin presso Ca.Mu – Casa della Musica. A seguire, il 20 agosto pomeriggio, il Caurum Hall ospiterà il Concorso Gran Premio Corale Italiano in collaborazione con Feniarco.

Il cuore del festival sarà rappresentato dal 73° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, che vedrà sfidarsi cori d’eccellenza come il DYCI Dagalak dalle Filippine, E Stuudio Chamber Choir dall’Estonia, Clouds Children Choir dalla Cina, The Mad Singers da Hong Kong, Waerlant Camerata dal Belgio, e – per l’Italia – Minuscolo Spazio Vocale, Sibi Consoni – Accademia Vocale di Genova, Coro giovanile misto “Emil Komel” e Schola Cantorum Cantus Fugiens.

A valutarli, una giuria internazionale di altissimo profilo: Sébastien Durand (Francia), Alessandro Cadario (Italia), Martin Berger (Germania), Maria Guinand (Venezuela), Wang Jun (Cina), Walter Testolin (Italia) e László Norbert Nemes (Ungheria).

I giorni successivi vedranno un fitto calendario di appuntamenti tra cui, giovedì 21 agosto, la prima sezione del concorso con i brani obbligatori e l’iniziativa “Cori in Provincia”. Venerdì 22 spazio alla musica sacra, al canto gregoriano e alla sezione profana, oltre al 40° Festival Internazionale di Canto Popolare, che animerà la Fortezza Medicea in una serata di immersione nelle tradizioni vocali del mondo.

Sabato 23 agosto sarà il momento del confronto accademico con il convegno “Interpretare Palestrina oggi” (con interventi di studiosi come Marco della Sciucca e Arnaldo Morelli), seguito dal Concorso Gran Premio Città di Arezzo e dalle premiazioni ufficiali del concorso.

La manifestazione si chiuderà domenica 24 agosto alle ore 10:30 con una solenne Messa cantata nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, alla presenza dei cori partecipanti.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e si svolgeranno nei luoghi simbolo di Arezzo, tra cui l’Auditorium Caurum Hall, la Basilica di San Domenico, Ca.Mu – Casa della Musica, la Fortezza Medicea e la Cattedrale. La rassegna sarà trasmessa in streaming sui canali social ufficiali della Fondazione Guido d’Arezzo, per raggiungere il pubblico di tutto il mondo.