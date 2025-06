Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale

È stato attivato alle ore 12:17 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Arezzo-Battifolle. Due automobili si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di due uomini di 58 e 67 anni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi: l’elisoccorso Pegaso, l’auto infermieristica di Arezzo, la Croce Rossa e la Croce Bianca di Arezzo. Presenti anche la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Arezzo, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

I due feriti sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.