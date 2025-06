Al via il concorso per il bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro della 148ª edizione della Giostra del Saracino

Il Comune di Arezzo ha indetto il concorso per la realizzazione del bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro, simbolo della vittoria nella 148ª edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 7 settembre 2025. L’edizione sarà dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel quinto centenario della sua nascita, in omaggio al grande compositore e organista rinascimentale, figura centrale nella storia della polifonia sacra.

Possono partecipare artisti, designer, architetti, grafici, studenti d’arte e appassionati con comprovate competenze artistiche. Ciascun candidato potrà presentare un solo bozzetto, esclusivamente per l’impugnatura della lancia, che sarà scolpita dal maestro Francesco Conti. L’elaborato dovrà ispirarsi liberamente alla figura e all’opera di Palestrina.

Le proposte potranno essere realizzate in scultura, pittura, grafica o in formato digitale, preferibilmente su supporto in cartoncino, nel rispetto delle seguenti misure: per le sculture, lunghezza massima di 50 cm e diametri tra i 5 e i 20 cm; per pittura e grafica, formato massimo 50×70 cm con evidenza tridimensionale.

Il termine ultimo per la presentazione è martedì 15 luglio 2025 alle ore 12:00. I bozzetti dovranno essere inviati via email all’indirizzo giostradelsaracino@comune.arezzo.it oppure consegnati a mano su appuntamento presso l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino in via Bicchieraia 26, Arezzo.

Ogni proposta dovrà includere una scheda tecnica con descrizione dell’opera, dati completi dell’autore e una breve presentazione del bozzetto. Una commissione valuterà le opere pervenute e selezionerà il progetto vincitore, che entrerà a far parte del patrimonio della Giostra del Saracino. Fino a dieci proposte potranno essere esposte nel percorso espositivo “I Colori della Giostra”.

L’autore del bozzetto selezionato sarà invitato alla conferenza stampa ufficiale di presentazione della Lancia d’Oro, prevista per sabato 30 agosto, e prenderà parte alla cerimonia di premiazione dei giostratori a febbraio 2026.

Tra i criteri preferenziali: originalità, aderenza al tema e compatibilità con l’intaglio ligneo. La Commissione si riserva la facoltà di non proclamare un vincitore qualora nessuna proposta risulti idonea.

Per visionare le impugnature delle Lance d’Oro delle passate edizioni o per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.giostradelsaracinoarezzo.it oppure prendere appuntamento con l’Ufficio Politiche Culturali al numero 0575/377462 o 0575/377447.

Nell’immagine il bozzetto intitolato: L’Armonia Sacra nella Lancia

Autore: L’Ortica

Descrizione visiva dell’impugnatura (vista in sezione cilindrica, scolpita in legno):