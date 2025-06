Nasce una nuova sinergia per il futuro del basket: Scuola Basket Arezzo e Dukes Sansepolcro uniscono le forze

Le società Scuola Basket Arezzo e Dukes Basket Sansepolcro annunciano con grande soddisfazione l’avvio di una nuova collaborazione tecnica e sportiva, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente i rispettivi settori giovanili e rafforzare la cultura cestistica nel territorio.

Unendo le forze, le due realtà — che contano insieme oltre 600 atleti tesserati — danno vita a un progetto che, pur nel rispetto delle rispettive autonomie gestionali, prevede una sinergia tecnica e organizzativa. Il focus sarà sulla formazione degli allenatori, sul miglioramento del percorso sportivo degli atleti e sull’offerta di un contesto educativo e sportivo sempre più ricco e strutturato per le famiglie.

Il progetto è già partito con una serie di allenamenti congiunti che rappresentano i primi momenti di confronto tra gli staff tecnici e tra i giovani giocatori e giocatrici, nell’ottica di una crescita condivisa e di nuove opportunità di sviluppo.

Il Presidente della Scuola Basket Arezzo, Mauro Castelli, commenta:

“Siamo soddisfatti ed orgogliosi che una società come la Dukes Sansepolcro, in forte crescita nelle ultime stagioni, abbia voluto intraprendere questa sinergia con noi. È un accordo orientato al miglioramento dei ragazzi e all’ampliamento della base. Ringrazio la Dukes per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrata”.

Parole di fiducia anche da parte del Presidente della Dukes Sansepolcro, Michele Allegrini:

“A Sansepolcro c’è grande voglia di crescere ancora. Questo accordo con la SBA rappresenta un’opportunità concreta. Come sempre, ci metteremo anima e cuore. Non bisogna mai sentirsi appagati: vogliamo continuare ad alzare l’asticella. Forza Dukes!”.