Incidente sulla Siena-Bettolle: attivato protocollo Maxi Emergenze per un pullman con 56 persone a bordo

È stato attivato nel pomeriggio di oggi il protocollo Maxi Emergenze a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman turistico con 56 passeggeri a bordo. Il sinistro è avvenuto sulla Siena-Bettolle, in località Pietraia, lungo la direzione di marcia da Perugia verso Siena.

A coordinare le operazioni di soccorso è stata la centrale operativa del 118 di Arezzo, che ha prontamente inviato sul posto il gruppo specializzato Maxi Emergenze, l’elisoccorso Pegaso 1, due ambulanze infermierizzate, un’ambulanza con soccorritori, una ulteriore ambulanza infermierizzata proveniente da Perugia e un’automedica.

Attualmente sul luogo dell’incidente operano 2 medici e 6 infermieri, supportati da mezzi di soccorso e unità operative. Sono stati inoltre attivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile, per garantire assistenza anche ai passeggeri non feriti.

Dei passeggeri coinvolti, tre sono stati presi in carico in condizioni stabili. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali ulteriori conseguenze.