Coppia precipita dal balcone: feriti ma vivi

Una tragedia solo sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in una casa colonica immersa nel verde delle colline di Ambra, nel comune di Bucine. Una coppia – lui 46 anni, lei 37 – è precipitata dal balcone della propria abitazione per cause ancora da chiarire. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, dove si trovano tuttora sotto osservazione.

La donna è caduta per prima dalla terrazza, seguita poco dopo dal compagno. Fortunatamente, nonostante i traumi riportati, le condizioni di entrambi non sarebbero gravi. I medici hanno comunque ritenuto necessario il ricovero per monitorare l’evoluzione clinica e consentire ulteriori accertamenti.

La coppia è caduta da un balcone mentre puliva le finestre. L’uomo ha tentato invano di aiutare la donna, ma entrambi sono precipitati. Si esclude l’ipotesi di un litigio. Sono ricoverati, ma non in pericolo di vita