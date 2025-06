Patrizio Bertelli punta sull’ex Lebole: firmato preliminare d’acquisto da 8 milioni

Patrizio Bertelli, imprenditore aretino e co-fondatore del gruppo Prada, sarebbe pronto a investire su uno dei luoghi simbolo del passato industriale della città: l’area ex Lebole.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, l’operazione sarebbe stata avviata tramite la società Peschiera, riconducibile allo stesso Bertelli, che avrebbe già firmato un preliminare d’acquisto da 8 milioni di euro. La firma definitiva dell’accordo è attesa entro il mese di luglio 2025.

L’ex Lebole, storica area produttiva oggi in disuso, rappresenta da tempo una grande opportunità per la rigenerazione urbana di Arezzo. L’ingresso di un nome come Bertelli nel progetto potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro della zona, aprendo scenari di riqualificazione e sviluppo in linea con un’idea di città moderna e sostenibile.