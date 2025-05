Due Cavalieri del mare e dell’impresa: Bertelli e Ferragamo insigniti dal Presidente Mattarella

Sono Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo i due imprenditori toscani nominati oggi Cavalieri del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi uniscono alla vocazione per l’industria una profonda passione per il mare e la vela, che li ha accompagnati per tutta la vita.

Patrizio Bertelli, nato ad Arezzo nel 1946, è l’artefice, insieme alla moglie Miuccia Prada, della trasformazione del gruppo Prada in uno dei leader globali del lusso. Dopo l’incontro con Miuccia nel 1977, ha introdotto un modello di business fondato sull’internalizzazione e sul controllo diretto della filiera produttiva. Il gruppo oggi comprende anche Miu Miu, Church’s, Car Shoe e Marchesi 1824. Di recente, Prada ha acquisito anche il marchio Versace.

La vela è un’altra delle grandi passioni di Bertelli: nel 1997 ha fondato Luna Rossa, uno dei team più celebri nella Coppa America.

Ma l’imprenditore aretino è anche molto legato al suo territorio. In una recente intervista a Il Sole 24 Ore, ha parlato della possibile riapertura del Caffè dei Costanti, storico locale di Arezzo chiuso dal 2021. “Serve una gestione familiare capace di fare pasticceria di alto livello – ha detto – Forse adesso abbiamo trovato una soluzione definitiva”. Il locale, che Bertelli ricorda con affetto per le colazioni dei tempi del liceo, rappresenta per lui un pezzo della memoria collettiva cittadina, al pari della Buca di San Francesco, altro ristorante storico da lui rilevato.

Leonardo Ferragamo, nato a Fiesole nel 1953 e quinto figlio di Salvatore e Wanda Ferragamo, è stato nominato Cavaliere del Lavoro per il suo impegno nel settore terziario, in particolare alla guida della Lungarno Collection, una rete di hotel di lusso a Firenze, Roma e Milano, di cui è presidente dal 1995. Dal 2021 è anche alla guida dell’azienda di famiglia, Salvatore Ferragamo.

Nel 2019 ha fondato la Sawa Holding, gruppo attivo nel settore nautico. Fino al 2024, la holding ha controllato anche la prestigiosa azienda finlandese di yacht a vela Nautor Swan, poi ceduta al gruppo Sanlorenzo.

Bertelli e Ferragamo incarnano un’imprenditoria radicata nella tradizione ma proiettata nel futuro, fatta di eccellenza, visione e legame con il territorio. Una Toscana d’impresa che guarda al mondo, senza dimenticare il proprio mare.