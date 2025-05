Bilancio, lavori pubblici e impianti: il Consiglio comunale tra premi, interrogazioni e nuove opere

Il Consiglio comunale del 29 maggio si è aperto con un momento di celebrazione: il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Federico Scapecchi hanno premiato la squadra Under 19 dell’Arezzo, fresca vincitrice del campionato. I giovani amaranto parteciperanno al torneo Primavera 3 nella prossima stagione.

Interrogazioni: dalla pista di motocross ai cassonetti

Ampio spazio è stato riservato alle interrogazioni. Giovanni Donati ha chiesto chiarimenti sull’iter per l’assegnazione della pista di motocross a Ponte alla Chiassa. L’assessore Scapecchi ha risposto che “sono due le associazioni interessate, nessuna con sede ad Arezzo”, assicurando comunque un confronto pubblico prima della delibera di giunta.

Donati ha inoltre sollevato il problema dell’accessibilità e dei tempi per la consultazione delle pratiche edilizie all’archivio storico. L’assessore Lucherini ha ammesso criticità logistiche e carenze strutturali, promettendo soluzioni a breve termine.

Marco Donati ha poi posto l’accento sui disagi per l’eliminazione dei cassonetti, sull’aumento della Tari e sui cattivi odori. L’assessore Sacchetti ha invitato a segnalazioni puntuali e ha definito la situazione “complessa ma non catastrofica”.

Focus su immobili e patrimonio

Alessandro Caneschi ha chiesto aggiornamenti sull’immobile inutilizzato nel parcheggio Pietri. L’assessore Merelli ha chiarito che il bene non è ancora nella disponibilità del Comune. Caneschi è intervenuto anche sulla situazione di via Fabio Filzi: Sacchetti ha precisato che la perizia sull’immobile è in corso e che ogni proposta passerà dal Consiglio.

San Zeno, verde pubblico e fondazioni

Donato Caporali ha interrogato la giunta su vari fronti: l’ampliamento dell’impianto di San Zeno (“tutto conforme”, ha detto Sacchetti), l’assenza di un piano del verde pubblico (su cui Sacchetti e Casi hanno aperto alla possibilità di un censimento) e il personale distaccato nelle fondazioni.

Le delibere: investimenti da record e opere pubbliche

Approvata con 18 voti favorevoli e 9 contrari la variazione al piano triennale dei lavori pubblici: un “pacchetto” da oltre 18 milioni di euro, definito dall’assessore Merelli “il più consistente degli ultimi anni”. Tra le principali opere:

Nuova sezione del nido Sitorni (€650.000)

Restauro delle fontane ai giardini Porcinai (€200.000)

Riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo (€2.265.000)

Manutenzione stradale diffusa (€7 milioni)

Sicurezza al ponte di Chiassa (€900.000)

Videosorveglianza e lettura targhe (€200.000)

Riassetto idraulico in viale Santa Margherita (€4 milioni)

L’opposizione (Pd, Donati e altri) ha criticato i tempi ravvicinati degli interventi, definendoli “mosse elettorali”. La maggioranza ha difeso il piano, rivendicando la visione strategica e i risultati ottenuti.

Bilancio: 18,7 milioni per spese correnti e investimenti

La variazione al bilancio comunale prevede l’utilizzo di 13 milioni di avanzo di amministrazione, oltre a nuove entrate. Saranno impiegati 14,5 milioni per investimenti, tra cui la ciclopista San Leo–Pratantico, la riqualificazione dello stadio e la manutenzione scolastica.

L’opposizione ha contestato la scelta di destinare fondi alle fondazioni (come Guido d’Arezzo), chiedendo invece più risorse per giovani e sport. Un emendamento del gruppo Scelgo Arezzo in tal senso è stato respinto (17 contrari, 9 favorevoli).

Arezzo Fiere e Congressi: approvato il patto parasociale

Approvato infine con 18 voti favorevoli il nuovo patto parasociale tra Comune, Regione, Provincia e Camera di Commercio per la gestione condivisa degli indirizzi strategici della società Arezzo Fiere e Congressi.