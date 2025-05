Quello che i media non dicono sulla transizione ecologica

L’Opinione

Dietro il green c’è il grano: chi sta davvero guadagnando dal nostro senso di colpa climatico?



Quello che i media non dicono sulla transizione ecologicaVerità Scomode.

Greenwashing, lobbisti, e profitti travestiti da salvezza del pianeta: una guida per non farsi fregare col sorriso.

Il “verde” che fa comodo… a pochi

La transizione ecologica ci viene venduta come necessaria, urgente, inevitabile. E lo è, in parte. Ma nessuno dice per chi è davvero un affare. Perché mentre il cittadino si sente in colpa per usare la macchina o comprare una bottiglietta di plastica, ci sono colossi industriali che stanno costruendo un impero sulla retorica climatica.

I miliardi nascosti dietro le buone intenzioni

Dai fondi europei alle agevolazioni fiscali, la green economy è diventata la nuova miniera d’oro per multinazionali, startup “sostenibili” e fondi speculativi travestiti da salvatori del pianeta. Il business delle rinnovabili? Sempre più in mano agli stessi gruppi che fino a ieri trivellavano e inquinavano. Solo con una brochure più carina.

Auto elettriche: la nuova religione del consumo

Ci hanno detto: “butta la tua vecchia auto, prendine una elettrica”. Ma nessuno ci ha spiegato cosa succede al litio estratto in Congo, ai pannelli solari costruiti in Cina, o alle batterie tossiche che ancora non sappiamo smaltire. L’auto green è solo un nuovo totem del consumismo, con una coscienza “a zero emissioni” ma una filiera opaca.

Il ruolo dei media: complici o ciechi?

Parlano tutti di sostenibilità, ma pochi mettono il naso dove davvero scotta: nei rapporti tra governi, aziende energetiche e consulenti verdi ben pagati. Perché è più facile celebrare il nuovo bonus fotovoltaico che domandare a chi finiscono realmente gli incentivi. Il giornalismo mainstream ha paura di sembrare “anti-ecologico”. E intanto tace.

Chi ci guadagna di più?

Le multinazionali che si “ripuliscono” a costo zero.

Le lobby che riscrivono leggi green a misura d’interesse privato.

I governi che si rifanno la faccia “climatica” mentre tagliano sui trasporti pubblici o ignorano l’agricoltura locale.

Spoiler: i piccoli, come sempre, restano al verde. In tutti i sensi.

La verità? Serve ecologia, ma serve anche coscienza

La transizione ecologica è sacrosanta. Ma non può diventare una religione cieca. Serve trasparenza. Serve giornalismo scomodo. E serve, soprattutto, che smettiamo di farci trattare come consumatori pentiti invece che cittadini informati.

Hai mai avuto il sospetto che “eco” non significhi sempre “etico”?

