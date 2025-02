L’Accademia Karate Arezzo brilla al Trofeo Carnevale di Viareggio

L’Accademia Karate Arezzo conquista un ricco palmares al Trofeo Carnevale di Viareggio, con quattordici ori, sei argenti e cinque bronzi. Il bottino di medaglie vale alla società aretina il terzo posto nella classifica assoluta della manifestazione.

La 33ª edizione del Trofeo Carnevale ha visto la partecipazione di quasi ottocento atleti provenienti da cinquantaquattro associazioni sportive italiane. La squadra, guidata dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, si è distinta non solo nella classifica generale, ma anche nella specialità del combattimento (secondo posto) e nella classifica del settore preagonistico (terzo posto).

In evidenza gli atleti Under10: Adele Galletti ha conquistato un oro nel Kumite, un argento nel gioco tecnico del Palloncino e un bronzo nel Kata; successi anche per Christian Nicchi, Enea De Tollis, Gregorio Passalacqua, Christian Petrache e Alberto Tigliè, tutti sul podio. Nell’Under12, medaglie d’oro per Massimo Bardazzi, Sara Maria Petrache ed Elver Jasari. L’Under14 ha visto trionfare Luca Dini, Sofia Galletti, Lorenzo Leoni e Bianca Moretti, mentre tra i Cadetti Samuele Nicchi ha portato a casa il primo posto nel Kumite.

Argenti per Viola Mugnai (Under14) e Francesca Felicetti (Cadetti), bronzi per Alessio Mazzuoli (Under12), Brando Maria Livi (Under14) e Bianca Maria Farini (Cadetti). Il risultato complessivo conferma l’Accademia Karate Arezzo tra le eccellenze del karate italiano.

«La nostra squadra ha dimostrato grande determinazione e talento – commenta il maestro Bertocci – ottenendo risultati eccellenti. Ogni atleta ha contribuito al successo della società, portando in alto il nome dell’Accademia Karate Arezzo».

La partecipazione al Trofeo Carnevale, sostenuta dagli sponsor Arezzo Recupera e D.P.L. Termoidraulica, è stata arricchita dalla presenza dell’ufficiale di gara AKA Andrea De Coro. Un ringraziamento speciale agli organizzatori Giuseppe Magnelli e Fabio Castellucci del Csen.