Oroscopo del 22 Febbraio: Gli astri hanno parlato (e non è detto che ti piacerà) Benvenuto nel 22 febbraio, un giorno in cui il destino ha deciso di testare la tua pazienza, il tuo autocontrollo e la tua capacità di fare finta di niente. Gli astri oggi si dividono tra chi vuole darti una mano e chi vuole ridere mentre inciampi nei tuoi stessi errori. Sei pronto? No? Peccato, perché la giornata è già iniziata.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi hai un’energia che potrebbe far partire una rivoluzione… peccato che sia indirizzata verso l’obiettivo sbagliato. Prima di discutere con qualcuno per sport, chiediti: ne vale davvero la pena? La risposta, te lo dico subito, è quasi sempre no.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi vuoi pace, tranquillità e magari anche uno spuntino ogni due ore. Ma la vita ha altri piani per te, tipo gente fastidiosa che vuole parlarti e compiti che non puoi rimandare. Fai un bel respiro e sopravvivi… poi potrai premiarti con un dolce.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli, parli, parli… ma qualcuno ti sta davvero ascoltando? Oggi rischi di innamorarti del suono della tua voce senza accorgerti che gli altri stanno solo fingendo interesse. Prova a dosare le parole, o almeno inserisci qualche pausa per farli riprendere.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Giornata emotivamente intensa, cioè il solito per te. Oggi tutto sembra più grande e drammatico di quello che è, ma prima di scrivere un monologo tragico, controlla se il problema esiste davvero o se è solo il tuo cervello che fa overtime.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi potresti avere la fastidiosa sensazione che il mondo non giri attorno a te. E sai perché? Perché è vero. Accetta che, ogni tanto, anche gli altri meritano un po’ di attenzione. Ti fa male l’idea? Ci crediamo.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Se il perfezionismo fosse uno sport olimpico, oggi batteresti ogni record. Ma visto che non lo è, forse puoi abbassare un po’ le aspettative e accettare che il mondo non seguirà il tuo standard impeccabile. Fai un respiro profondo e ripeti: non posso controllare tutto.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei combattuto tra due scelte, e come al solito, impiegherai più tempo a decidere che a fare effettivamente qualcosa. Se continui così, rischi di arrivare a fine giornata senza aver combinato nulla. Scegli e basta, al massimo sbagli (tanto succede lo stesso).

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La tua aura da stratega oggi è al massimo livello, ma attenzione: non tutti hanno voglia di giocare secondo le tue regole. Se qualcuno osa sfidarti, evita di eliminarlo mentalmente dalla tua vita. Non tutti possono essere all’altezza della tua intensità, concedi il perdono.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi il tuo spirito libero si scontra con una cosa orribile: le responsabilità. Non puoi fuggire da tutto, quindi affronta ciò che devi con un minimo di maturità. Poi, quando hai finito, scappa pure. Ma almeno fai finta di provarci.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Giornata produttiva… se solo gli altri non esistessero. Purtroppo il mondo è pieno di esseri umani lenti, indecisi e inconcludenti che rallentano i tuoi piani. Fai un bel respiro e non tentare di organizzarli tutti con un foglio Excel. Anche se sappiamo che vorresti.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sei più stravagante del solito, e va benissimo… finché qualcuno non ti chiede di essere concreto. Ahia. Prova a non guardare con disprezzo chi ti chiede spiegazioni pratiche: non tutti capiscono al volo le tue visioni geniali.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei immerso nei tuoi pensieri, il che è bellissimo… finché non sbatti contro un palo. Cerca di essere presente almeno per le cose essenziali, tipo evitare figuracce imbarazzanti. Poi puoi tornare a sognare.