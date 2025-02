Oroscopo del 21 Febbraio: Il karma ti osserva (e ride)

Il 21 febbraio è uno di quei giorni in cui potresti sentirti una divinità… oppure un disastro ambulante. Gli astri non sono qui per coccolarti, quindi preparati a qualche verità scomoda. Se pensavi di sfuggire al karma, ripensaci: oggi ti trova, ti giudica e forse ti rifila pure un buffetto (o uno schiaffo, dipende da come ti sei comportato).

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei più testardo di un mulo con gli auricolari. Non ascolti nessuno, e la tua missione è fare tutto a modo tuo. Ok, ma se poi va storto, evita di dare la colpa agli altri. Ogni tanto, una pausa di riflessione non uccide… credo.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Hai bisogno di comfort, ma la vita ha deciso di metterti alla prova. Niente panico: respira, accetta che oggi il tuo cuscino preferito non sarà sempre a portata di mano, e affronta il mondo senza lamentarti. O almeno con stile.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei multitasking, ma oggi sembri più un browser con 100 schede aperte che un essere umano. Troppe idee, troppi stimoli, troppi discorsi lasciati a metà. Forse è il caso di chiudere qualche scheda mentale prima che vada tutto in crash.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi hai il mood di una telenovela drammatica: tutto ti tocca, tutto ti ferisce, tutto ti sembra la fine del mondo. La buona notizia? Non lo è. La cattiva? Gli altri potrebbero non avere la pazienza di sopportarti.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vuoi attenzioni? Ovvio. Le otterrai? Dipende. Se pensavi di affascinare tutti solo con la tua presenza, forse devi aggiornare la strategia. Oggi un po’ di umiltà potrebbe sorprenderti… se riesci a ricordarti cosa significa.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Hai tutto sotto controllo… o almeno è quello che vuoi far credere. Ma oggi il caos ti osserva e sta per colpire. Puoi accettare che qualcosa sfugga di mano o puoi impazzire cercando di sistemare ogni minimo dettaglio. Indovina qual è l’opzione meno stressante?

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Se esistesse una medaglia per l’indecisione, oggi vinceresti l’oro. Hai mille opzioni davanti e nessuna voglia di scegliere. Alla fine, qualcuno deciderà per te, e spoiler: probabilmente non ti piacerà.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei misterioso come sempre, ma con un’aggiunta di “non mi rompere”. Peccato che il mondo non abbia ricevuto il memo. Prova a non fulminare con lo sguardo chiunque ti rivolga la parola, o potresti finire la giornata con meno amici di quanti ne avevi stamattina.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Hai una voglia matta di scappare dalla routine. Il problema? Gli impegni non si risolvono da soli. Se non vuoi passare il weekend a rimediare ai casini di oggi, forse è il caso di affrontare le responsabilità prima di fuggire nel tramonto.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Produttivo, determinato, pronto a conquistare il mondo… peccato che gli altri sembrino più interessati a rallentarti. Resisti alla tentazione di licenziare amici e colleghi mentalmente. Non tutti possono essere efficienti quanto te, ma puoi sempre farglielo pesare con classe.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi ti senti incompreso, e forse lo sei davvero. Ma ammettiamolo, non è che fai molto per farti capire. Se vuoi che gli altri ti seguano nelle tue idee geniali, prova a spiegarle senza sembrare un alieno in missione segreta.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei nella tua bolla e il mondo esterno ti sembra un fastidioso rumore di sottofondo. Peccato che tu debba interagire con gli altri, almeno per fingere di essere presente. Va bene sognare, ma occhio a non dimenticare le cose importanti nel frattempo.